Rückzug aus Holzverkauf

Kommunen müssen künftig neue Vertriebswege für ihr Holz finden. © dpa

Wiesbaden.Mit Blick auf eine mögliche Verzerrung des Wettbewerbs zieht sich der Landesbetrieb Hessen Forst aus der Holzvermarktung in Kommunal- und Privatwäldern zurück, die größer als 100 Hektar sind. Das teilte das Umweltministerium in Wiesbaden gestern mit. Hintergrund seien Erwartungen des Bundeskartellamtes nach mehr Wettbewerb am Holzmarkt.

36 Prozent der Privatwälder und 86 Prozent der Kommunalwälder haben den Holzverkauf bisher über Hessen Forst abwickeln lassen, wie das Ministerium mitteilte. Der Anteil des Kommunalwaldes, für den der Landesbetrieb die Holzvermarktung anbieten wird, sinke mit der neuen Regelung auf rund 13 Prozent der Kommunalwaldfläche Hessens.

Das Ministerium will den Angaben zufolge die betroffenen Kommunal- und Privatwaldbetriebe dabei unterstützen, ihren Holzverkauf nun anders zu organisieren. Stichtag für die neuen Vorgaben sei der 1. Januar 2019, allerdings gebe es mehrere Übergangsfristen, teilte das Umweltministerium mit.

In den bislang von Hessen Forst betreuten Privat- und Kommunalwäldern würden jedes Jahr etwa zwei Millionen Kubikmeter Holz produziert, teilte der Hessische Waldbesitzerverband mit. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018