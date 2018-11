Rund sieben Jahre Haft für Ehemann

Ravensburg.Sie stachen mit einem Messer auf ihr Opfer ein und filmten die blutige Tat: Nach einem Angriff auf eine schwangere 17-Jährige sind ihr Ehemann und ihr Bruder wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Anlass der Tat, die das Opfer nur mit Glück überlebte, war eine außereheliche Beziehung der jungen Muslimin. Das Landgericht Ravensburg verurteilte den Mann der Muslimin gestern zu sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis. Der zur Tatzeit 20 Jahre alte Bruder wurde nach Jugendstrafrecht zu siebeneinhalb Jahren in einer sozialtherapeutischen Einrichtung verurteilt.

Messer verfehlte Herz nur knapp

Im Februar sei die Situation in der elterlichen Wohnung in Laupheim (Landkreis Biberach) eskaliert, beschreibt der Vorsitzende Richter Veiko Böhm. Ein falschverstandener Ehrbegriff hätte den Ehemann aus Syrien schließlich ein Messer aus der Küche holen lassen. Er habe auf seine junge Frau eingestochen, bis das Messer verbogen und nicht mehr zu gebrauchen gewesen sei.

Der aus dem Libanon stammende Bruder habe die Tat fortgesetzt. Er verfehlte das Herz seiner Schwester mit einem Messer nur um wenige Millimeter. Vater und Mutter der jungen Frau bekamen wegen gefährlicher Körperverletzung eine Bewährungsstrafe von jeweils einem Jahr und zehn Monaten. Die Beteiligung der Eltern sei in weiten Teilen unklar, so das Gericht. Letztlich riefen sie aber einen Krankenwagen. Aus Handyvideos ging hervor, dass die beiden knapp eine Viertelstunde keine Hilfe riefen. „Ich genieße es, ihr beim Sterben zuzusehen“, sagt der Bruder in einem der Videos.

Zur Eskalation soll es laut Richter gekommen sein, als der Bruder im Handy der damals 17-Jährigen Fotos für ihren neuen Freund fand. Darauf sei sie mit nackten Schultern und einem Streifen unbekleideten Bauchs zu sehen. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018