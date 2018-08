S-Bahn-Tunnel bald fertig

Anzeige

Wie lief die Tunnel-Sperrung aus Sicht der Fahrgäste?

In den vergangenen sechs Wochen liefen die Telefone beim Fahrgastverband ProBahn heiß. Die Beschwerden erreichten eine dreistellige Zahl, wie Pressesprecher Thomas Kraft sagt. „So heftig wie in diesem Jahr war es noch nicht.“ Zur Tunnelsperrung kamen weitere Baustellen wie der Ausbau der S6 zwischen Frankfurt und Friedberg und die entfallene U-Bahn-Haltestelle Dom/Römer dazu. Verspätete und ausgefallene Züge seien keine Seltenheit gewesen. Hinzu kamen Probleme mit nicht funktionierenden Fahrkartenautomaten, sagt Kraft.

Vor allem Gelegenheitsfahrer beschwerten sich beim Fahrgastverband über fehlende visuelle Informationen am Hauptbahnhof. Zwar hätten Service-Mitarbeiter freundlich Auskunft gegeben, trotzdem vermissten viele Bahnreisende Wegweiser zur richtigen U-Bahn-Station. „Das ist in vergangenen Jahren schon besser gewesen“, sagte Kraft.

Haben Bahn-Pendler ab Montag wieder völlig freie Fahrt?

Nach der Tunnelsperrung nehmen acht S-Bahnlinien am Hauptbahnhof wieder den Regelbetrieb auf. Durch das neue Stellwerk sollen Züge an einigen Abschnitten mit bis zu 80 statt 60 Stundenkilometer durch den Tunnel fahren können. 170 sogenannte Geschwindigkeitsprüfeinrichtungen wurden dafür an die neuen Brems- und Beschleunigungswege angepasst. Dadurch erarbeiten sich die Linien pro Tunneldurchfahrt eine Zeitersparnis von 15 bis 30 Sekunden. Dieser Puffer ist nach Angaben der Bahn mit Blick auf das unterschiedliche Fahrgastaufkommen an den Stationen Gold wert.

Eine Woche früher als ursprünglich geplant fahren die U4 und U5 schon seit gestern wieder die Station Dom/Römer an. Diese war wegen umfangreicher Brandschutzarbeiten seit Mitte Februar gesperrt.

