S-Bahn-Tunnel erneut gesperrt

Anzeige

Ende August soll dann ein mehr als 100 Millionen Euro teures elektronisches Stellwerk fertig sein. Es ersetzt das 40 Jahre alte Relais-Stellwerk. Mit den Investitionen will die Bahn die Geschwindigkeit der S-Bahnen erhöhen und den oft verspäteten Verkehr weniger störanfällig machen.

Deutsche Bahn und RMV wollen in den Osterferien zusammen mit der Stadt ein großes Alternativangebot einrichten. Betroffenen können auf die städtischen U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen ausweichen. Es sollen zusätzliche Buslinien verkehren. Gestern wurde ein Informationsportal im Internet freigeschaltet. Außerdem läuft eine begleitende große Informationskampagne.

DB-Fernverkehrszüge (ICE und IC) zwischen Hanau und Frankfurt können mit RMV-Fahrkarten und DB-Fahrkarten des Nahverkehrs genutzt werden. Voraussetzung: Die Fahrkarten müssen für diese Relation gültig sein. Umgekehrt gelten DB-Fahrkarten, die auf dem gesperrten Tunnelabschnitt Gültigkeit haben (außer Schönes-Wochenende-Ticket und Quer-durchs-Land-Ticket), auch in Straßenbahnen, U-Bahnen und Bussen in Frankfurt.

Als „sportliche Art des Ersatzverkehrs“ bietet die Bahn den Service „Call a Bike“ mit 2800 Rädern in Frankfurt und Offenbach an. Während der Zeit der S-Bahn-Tunnelsperrung ist jede Fahrt für alle Kunden in den ersten 30 Minuten kostenlos.

Zusätzliche Signale

Es ist die vierte Totalsperrung während der Ferien seit Beginn der Arbeiten vor drei Jahren. Die fünfte und letzte soll dann in diesem Sommer kommen. Dafür benötigt die Bahn nochmals die gesamten Ferien, wie es hieß. Ursprünglich war an eine kürzere Sperrung gedacht worden. Zuvor wird der Tunnel aber auch noch an den beiden langen Wochenenden im Mai (Christi Himmelfahrt und Fronleichnam) dichtgemacht. An Ostern sollen 20 zusätzliche Signale im Tunnel eingebaut werden. 48 Signale werden angepasst und 70 Kilometer Signalkabel verlegt. lhe

Info: Informationsportal www.sbahnbaustelle.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.03.2018