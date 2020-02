Saniertes Schloss Favorite öffnet Mitte März

Ludwigsburg.Jahrelang war das Ludwigsburger Jagd- und Lustschloss hinter einem Baugerüst verschwunden, nun erstrahlt es in neuem Glanz. Am 15. März soll das barocke Schloss Favorite in Ludwigsburg umfangreich saniert in seine erste Saison starten, kündigten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Mittwoch an. In dem vom Land für 3,2 Millionen Euro sanierten und nun unmöblierten Bau wird zunächst eine Ausstellung über die Architektur des Künstlers Friedensreich Hundertwasser zu sehen sein. Diese Schau ist den Angaben zufolge vom 14. März bis 5. Juli terminiert. Nach den Plänen des herzoglichen Hofbaumeisters Donato Giuseppe Frisoni wurde das Schloss zwischen 1717 und 1723 erbaut und über eine Allee mit dem Residenzschloss verbunden. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020