Sattelzug brennt aus – Autobahn 6 gesperrt

Heilbronn.Wegen eines brennenden Sattelzugs ist es gestern zu einer Vollsperrung der Autobahn 6 zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen 13 Uhr ein Reifen eines Fahrzeugs angefangen zu qualmen. Der Fahrer des Sattelzuges kam deshalb in einer Nothaltebucht in Fahrtrichtung Nürnberg zum Stehen. Kurze Zeit später fing der Reifen Feuer und griff auf das Fahrzeug über. Der Sattelzug brannte vollständig aus. Einsatzkräfte mussten die A 6 während der Löscharbeiten auch in Richtung Mannheim sperren. Infolgedessen kam es zu langen Staus. red (Bild: Jürgen Senghaas)