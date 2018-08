Schaab soll für Dörfer sprechen

Susanne Schaab soll Beauftragte für den ländlichen Raum werden. © dpa

Wiesbaden.Der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Schottener Bürgermeisterin Susanne Schaab in sein Schattenkabinett berufen. Gewinnt die SPD die Landtagswahl am 28. Oktober, soll die SPD-Politikerin aus dem Vogelsberg demnach Beauftragte für den ländlichen Raum im Regierungsteam von Schäfer-Gümbel werden.

„Die Mehrzahl der Hessinnen und Hessen lebt im sogenannten ländlichen Raum, also in kleinen Städten und Dörfern. Zukunftsfragen werden dort ganz anders gestellt als in den Ballungsgebieten“, sagte Schäfer-Gümbel bei der Vorstellung. Schaab ist seit rund zwölf Jahren Bürgermeisterin von Schotten. Der ländliche Raum sei der „Zukunftsraum Hessens“, sagte sie. Zwei Drittel der Menschen würden lieber auf dem Land leben, wenn sie es sich aussuchen könnten. In Hessen regiert derzeit ein Bündnis aus CDU und Grünen. lhe

