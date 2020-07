Schadstoffe belasten Koalition

Stuttgart.In der Landesregierung gibt es wieder Streit wegen der Ausweitung der Fahrverbote in Stuttgart. Vor wenigen Tagen musste Grün-Schwarz vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht eine Niederlage einstecken. Die Richter lehnten einen Eilantrag ab, mit dem das Land Zeit gewinnen wollte. Die Richter erklärten in ihrer Urteilsbegründung aber auch, dass es deswegen nicht zwingend weitere Fahrverbote geben müsse, um die Stickstoffdioxid-Werte in Stuttgart einzuhalten. Allerdings könnten sie nicht sehen, dass die bisherigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung ausreichend seien.

So weit die rechtliche Situation. Doch was bedeutet das? In der fünften Fortschreibung des Stuttgarter Luftreinhalteplans wurde von der Landesregierung festgelegt, zur Einhaltung des Grenzwertes ein örtliches Euro-5-Diesel-Fahrverbot in der Innenstadt sowie in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Feuerbach und Zuffenhausen umzusetzen. Darauf beruft sich Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und erklärte nach dem jüngsten Gerichtsurteil, bei der Luftreinhaltung gebe es „keine Atempause“.

Mit Blick auf die vom Verwaltungsgericht abgelehnte Vollstreckungsabwehrklage sagte er, die rechtlichen Möglichkeiten seien nun ausgeschöpft – und die Fahrverbote für Euro-5-Diesel müssten nun in der Landeshauptstadt umgesetzt werden.

Kritik an Sanktionen

Der Koalitionspartner CDU ist allerdings mit der grünen Interpretation des Urteils nicht einverstanden. Bisher gebe es zwar bereits auf einzelnen Strecken in Stuttgart Fahrverbote für Euro-5-Diesel. Weitere Fahrverbote seien aber nicht unvermeidbar, heißt es in der CDU-Landtagsfraktion. „Das Gericht hat uns ausdrücklich Spielräume aufgezeigt, wie wir ein drohendes Fahrverbot im Herbst noch verhindern können“, sagt der verkehrspolitische Sprecher Thomas Dörflinger.

Diese Spielräume sollten auch genutzt werden. Dörflinger fordert das Stuttgarter Verkehrsministerium auf, einen Gutachter damit zu beauftragten, die Schadstoffwerte auf der Basis der bis Juni vorliegenden Werte für das ganze Jahr im Voraus zu berechnen. Weil es an einer „derartigen, aktuellen und gerichtsfesten Prognose mangelt“, habe sich das Gericht auf alte Vorhersagen aus dem vergangenen Jahr stützen müssen, erläutert Dörflinger – und ruft Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dazu auf, „seinen Verkehrsminister beim Ankündigen neuer Fahrverbote einmal mehr zu bremsen“. Dörflinger hält weitere Sanktionen für „absoluten Irrsinn“, da der zulässige Stickstoffdioxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft inzwischen an fast allen Messstationen in Stuttgart unterschritten werde.

Im grün geführten Stuttgarter Staatsministerium folgt man jedoch der Argumentation Hermanns. Laut einer Sprecherin würden die im Luftreinhalteplan Stuttgarts festgelegten Euro-5-Diesel-Fahrverbote in der sogenannten „kleinen Zone“ –also im Talkessel sowie in den Stadtbezirken Feuerbach, Bad Cannstatt und Zuffenhausen – umgesetzt. Sie beruft sich zudem auf einen Beschluss des Koalitionsausschusses. In diesem Gremium befinden sich Vertreter von Grünen und CDU.

Weiter erklärt die Sprecherin, die Beschilderung für die neuen Fahrverbote sei „erst Anfang September abgeschlossen“. Hermann habe Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) deshalb gebeten, „Bußgeldbescheide erst ab 1. Oktober auszustellen und bis dahin lediglich zu ermahnen und zu informieren“. Der Zeitraum von drei Monaten bis Oktober sei als Übergangszeit zu verstehen, „innerhalb derer sich Betroffene auf das Verkehrsverbot einstellen und beispielsweise Software-Updates oder Hardware-Nachrüstungen durchführen können“, sagt die Sprecherin weiter.

