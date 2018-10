Schäfer-Gümbel tritt wieder an

Wiesbaden.Der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel ist noch immer wütend auf die Bundespartei und die große Koalition in Berlin, die ihm das erhoffte Landtagswahlergebnis gründlich vermasselt haben. Doch so langsam wandeln sich bei ihm Frust und Enttäuschung wieder in einen gewissen Kampfgeist. Gestern erklärte er vor Journalisten in Wiesbaden nun auch offiziell die Absicht, wieder als Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im neuen Landtag zu kandidieren. Das bedeutet aller Wahrscheinlichkeit nach, dass der 49-Jährige wie seit neun Jahren weiter die Rolle des Oppositionsführers in dem Landesparlament innehaben wird. Mit einer theoretisch noch möglichen Ampelkoalition aus Grünen SPD und FDP rechnet kaum noch jemand ernsthaft in Wiesbaden.

Am Wahlabend hatte der sichtlich enttäuschte Schäfer-Gümbel seine Zukunft offengelassen. Doch am Montagnachmittag im Parteirat der Hessen-SPD und am Dienstag in der Landtagsfraktion war der Rückhalt so groß, dass ihm inzwischen jeder Gedanke an einen Rückzug fremd ist. In beiden Gremien gab es keine Stimme, die den Absturz der Partei auf unter 20 Prozent in irgendeiner Weise Schäfer-Gümbel angelastet hätte, niemand forderte seinen Abtritt als Landes- oder Fraktionsvorsitzender der Partei. Dass die SPD mit einem anderen Kandidaten besser abgeschnitten hätte, glaubt auch keiner. Schäfer-Gümbel selbst nennt die große Solidarität der Partei mit ihm „Balsam auf meine Seele.“

Knapp hinter den Grünen

Schließlich war die Wahl am Sonntag sein dritter Versuch, die Wiesbadener Staatskanzlei zu erobern. Nach dem Scheitern von Andrea Ypsilantis Experiment einer rot-grünen Minderheitsregierung mit Tolerierung durch die Linkspartei war Schäfer-Gümbel völlig überraschend in die Bresche gesprungen, und trat bei der vorgezogenen Landtagswahl Anfang 2009 als Spitzenkandidat an. Die Niederlage war nach dem vorausgegangenen Debakel unaufhaltsam, die SPD rutschte auf 23,7 Prozent ab. In mühsamer Kleinarbeit schaffte es Schäfer-Gümbel aber, in den nächsten fünf Jahren die Partei wieder aufzubauen und den Flügelstreit zu überwinden. Die Belohnung kam bei der Landtagswahl 2013 mit einem wieder deutlichen Zuwachs auf 30,7 Prozent. Die CDU blieb aber stärkste Partei und bildete überraschend eine Landesregierung mit den Grünen.

Weitere fünf Jahre später setzte Schäfer-Gümbel jetzt alles daran, es endlich noch zu schaffen. Doch die Abfuhr sowohl für die CDU als auch die SPD war so groß, dass daran nicht zu denken ist. Mit 19,8 Prozent fuhr die hessische SPD ihr bislang schlechtestes Ergebnis ein und landete noch mit 94 Stimmen Rückstand ganz knapp hinter den Grünen. Die SPD muss sich höchstwahrscheinlich erneut mit der Oppositionsrolle abfinden. Eine Ampelkoalition unter dem Grünen Tarek Al-Wazir schließt Schäfer-Gümbel zwar nicht kategorisch aus, wenn bei den anstehenden Parteiengesprächen dafür wider Erwarten ernsthafte Bemühungen erkennbar werden. Doch die FDP hat eine Ampelkoalition mit dem grünen Regierungschef vor der Wahl ausgeschlossen. Und selbst wenn das endgültige Ergebnis am 16. November doch noch die SPD knapp vor den Grünen sehen sollte, ist ein ernsthafter Versuch dafür zweifelhaft.

Klare Linien

Als stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD will Schäfer-Gümbel jetzt daran mitwirken, dass die SPD insgesamt wieder klarere Konturen bekommt. Dazu gibt es schon am kommenden Wochenende eine Klausurtagung des Parteivorstands. Doch auch in Hessen will er etwas ändern. In den SPD-Gremien kündigte Schäfer-Gümbel eine Parteireform an, die mehr Schlagkraft auf Landesebene bringen soll – auf Kosten der veralteten Strukturen mit den mächtigen Bezirken Hessen-Süd und Hessen-Nord.

