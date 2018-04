Schäfer kämpfen um Existenz

Anzeige

Der Nabu unterstützt das Anliegen des Verbandes nach auskömmlicher Finanzierung. Andernfalls habe das gravierende Folgen für das Landschaftsbild und den Artenreichtum.

Aktionen der Schäfer waren in bundesweit zwölf Städten geplant. Sie hoffen auf eine Entscheidung zu ihren Gunsten bei der Agrarministerkonferenz Ende April in Münster. In Baden-Württemberg arbeiten laut Angaben des Landesschafzuchtverbands 140 hauptamtliche Schäfer. Nach Angaben von Gurr-Hirsch halten insgesamt 2500 Menschen im Land, davon die meisten im Nebenerwerb, 239 000 Schafe.

De Vries, der selbst 550 Schafe hat, sprach von Nachwuchssorgen. Bei bundesweit rund 1000 Betrieben gebe es derzeit nur 20 Auszubildende. Das sei umso problematischer, weil der durchschnittliche Schäfer 55 Jahre alt sei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.04.2018