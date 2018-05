Schäfer will Steuerbetrug eindämmen

Anzeige

Es gehe darum, die Kaskaden auszutrocknen, bei denen ein Sub-Unternehmen wieder eins habe und das wieder eins – und das letzte in der Kette irgendwann ins Ausland verschwunden sei, ohne dass der Auftraggeber haftbar gemacht werden könne. Nach dem Vorbild anderer Branchen schlägt Schäfer für die Sozialabgaben eine Art Generalunternehmerhaftung vor. „Der Generalunternehmer wird für Verstöße der Subunternehmer in Regress genommen.“ Bei der Umsatzsteuer müsse die Schuldnerschaft nur umgedreht und der Auftraggeber für seine Sub-Unternehmen mit in die Pflicht genommen werden.

Als Beispiele für Branchen, in denen solche Reglungen funktionieren, nannte der Minister das Baugewerbe, die Fleischwirtschaft und Unternehmensreinigung. Die Zahl der Sicherheitsunternehmen in Deutschland ist von knapp 3500 im Jahr 2009 auf mehr als 4050 im Jahr 2016 gestiegen, zitiert das Ministerium eine Erhebung des Statistischen Bundesamts. Die steuerpflichtigen Umsätze verdoppelten sich im Vergleichszeitraum fast – von 4,4 Milliarden auf 8,0 Milliarden Euro. Dazu komme der stärkste Beschäftigungszuwachs in allen Branchen.

674 Millionen Euro für Hessen

Steuerbetrug gebe es häufig im Niedriglohnsektor. Gerade im Sicherheitsgewerbe sollten jedoch nur rechtschaffene Menschen arbeiten, betonte Schäfer. „Mit diesem Verständnis verträgt es sich erst recht nicht, dass hier Steuerkriminalität begangen wird, teils in organisierten Strukturen.“

Die Steuerfahndung habe 2017 rund 674 Millionen Euro Steuern für Hessen hereingeholt. Dies liege auch an der Aufstockung des Personals innerhalb der vergangenen fünf Jahre. lhe

Mittwoch, 09.05.2018