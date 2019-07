Schäuble: Demokratie unter Druck

Heidelberg.Anlässlich der Gründung einer Dialogplattform Jüdisches Forum am Donnerstagabend in Heidelberg hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (Bild) das wachsende jüdische Leben in Deutschland als „ein Geschenk für unser Land“ bezeichnet. Zugleich warnte er aber vor zunehmendem Antisemitismus in Deutschland: „Wir hätten vor zehn Jahren nicht gedacht, dass wir uns mit wachsender Sorge mit Antisemitismus beschäftigen müssen, dass wir es ernst nehmen müssen“, sagte der CDU-Politiker, der die Schirmherrschaft des Forums übernommen hat. Als eine Wurzel des Problems sieht er die Härte, mit der Menschen sich heutzutage auseinandersetzten und im Alltag miteinander umgingen. Hinzu komme, dass „unser Modell von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unter Druck geraten ist und infrage gestellt wird“.

„Populisten das Handwerk legen“

Gegründet wurde die Dialogplattform von der CDU Baden-Württemberg mit dem Ziel, die Traditionen und den Glauben der im Land lebenden Juden sichtbar zu machen. „Wir wollen einen echten Austausch, wir wollen kein mit schönen Worten übertünchtes Nebeneinander, sondern ein echtes Miteinander“, erklärte der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Manuel Hagel, zumal in Zeiten, in denen der „Antisemitismus sein hässliches Gesicht“ zeige. Auch der Rektor der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, Johannes Heil, betonte: „Es ist noch viel zu tun. Wir müssen den Populisten und Pöblern das Handwerk legen.“ (Bild: dpa)

