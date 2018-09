Scheidung auf offener Bühne

Stuttgart.So ein Schauspiel bietet die Landespolitik nur selten: Drei Stunden beharken sich gestern im Bildungsausschuss des Landtags die Politiker und Firmenvertreter über Fehler in der Bildungsplattform „ella“. Der Schwarze Peter geht bei den Scheidungsverhandlungen aufoffener Bühne reihum. Am Ende verkündet Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) das Ende der Zusammenarbeit mit dem Generalunternehmer ITEOS. Der IT-Dienstleister der Kommunen Baden-Württembergs verliert sein Vorzeigeprojekt. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) fährt Eisenmann entnervt an: „Eigentlich wären Unterlassungserklärungen notwendig.“ Er sei irritiert über „die öffentliche Demontage“ der Firma.

Die Opposition reibt sich die Hände. Der FDP-Abgeordnete Timm Kern schwankt in seiner Bewertung zwischen „Desaster“ und „Scherbenhaufen“. SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei klagt: „Wir verlieren eine komplette digitale Generation.“ Umgehend schiebt er Eisenmann die Verantwortung für das Scheitern zu. Sprecher von Grünen und CDU tragen Eisenmanns Entscheidung mit. „Möglichst schnell sollte es Ersatz geben“, fordert die Grünen-Abgeordnete Sandra Boser.

Wie viel Zeit durch den Neustart des bisher auf 28,7 Millionen Euro veranschlagten Vorzeigeprojekts verloren geht, mag Eisenmann nicht prognostizieren. Mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sie vereinbart, dass zunächst die landeseigene BITBW einen Vorschlag für die technisch als anspruchsvoll geltende Bildungsplattform mit 1,3 Millionen Nutzern machen soll. Es ist ihr Zugeständnis an Strobl, der für BITBW zuständig ist.

Eigene Wege eingeschlagen

Am liebsten würde Eisenmann auch auf BITBW komplett verzichten. Nun richtet die Ministerin im eigenen Haus eine Stabstelle ein, die sie mit externen Fachleuten besetzen will. Die sollen den Aufbau der Bildungsplattform steuern. Ihr Misstrauen gegenüber den IT-Leuten des Landes lässt sich die CDU-Frau viel Geld kosten. Die Gehälter für die Steuerungsgruppe gehen zulasten ihres Haushalts. Davon unabhängig muss sie die jährlich 5,5 Millionen Euro Betreuungsgebühren an BITBW und die Gehälter von 23 abgestellten Lehrern weiter bezahlen.

Die Einladungen für den Start von „ella“ am 26. Februar dieses Jahres waren längst verschickt, als ITEOS drei Tage vor der Präsentation die technischen Probleme einräumte. Seit Eisenmann die Notbremse zog, streiten die Beteiligten – bis gestern. „Nie im Leben hätte die Technik funktioniert“, fasst Eisenmann ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten zusammen. ITEOS-Chef William Schmitt dagegen spricht von zwei Wochen Zeitbedarf, um die Fehler auszumerzen.

Zur Schadensbegrenzung für den kommunalen Dienstleister ist auch der Verbandsvorsitzende Stefan Dallinger, der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, nach Stuttgart gereist. Obwohl ihn Eisenmann schon vor der Sitzung die Kündigung mündlich übermittelt hat, kämpft er nach Kräften. Erst am Dienstag hätten die Verwaltungsräte einstimmig dafür votiert, dass ITEOS „ella“ für das Land weiter entwickeln soll. Am Ende gibt er sich doch versöhnlich: „Wir haben an der ein oder anderen Stelle Fehler gemacht.“

IT-Chef des Landes verliert mit

Der Hinweis Dallingers auf den einstimmigen Beschluss des Verwaltungsrates ITEOS bringt Stefan Krebs, den IT-Chef des Landes, in die Bredouille. Denn der ist Mitglied des Gremiums, sollte aber die Position des Landes vertreten. Lahm wehrt sich Krebs: „Ich dachte, ich hätte bei Enthaltungen gestreckt.“ Dallinger schüttelt nur den Kopf. Nach den schwachen Auftritten von Krebs bietet das Innenministerium gestern erstmals BITBW-Chef Christian Leinert im Ausschuss auf. Der schlägt sich klar auf Eisenmanns Seite: Die bestehende Version von „ella“ laufe ohne Nachbesserungen nicht.

Zu den Nebenkriegsschauplätzen gehört auch noch die Vorgeschichte. CDU-Mann Siegfried Lorek versucht nachzuweisen, dass Eisenmann-Vorgänger Andreas Stoch (SPD) die Verantwortung für die Auswahl von ITEOS als Partner trägt. Fulst-Blei versucht nach Kräften, alles bei Eisenmann abzuladen. In diesem Streit finden Sprecher von FDP und AfD den Stoff, aus dem sie gerne einen Untersuchungsausschuss ableiten wollen.

