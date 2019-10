Schirdewahn wehrt sich

Neustadt/Weinstraße.Die pfälzische Gemeinderätin Monika Schirdewahn will gegen ihren Ausschluss aus der CDU wegen Bildung einer Fraktionsgemeinschaft mit der AfD vorgehen. „Sobald ich das schriftliche Urteil vorliegen habe, werde ich eine Beschwerde an das Landesparteigericht senden“, teilte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. „Natürlich bleibe ich mit ganzem Herzen CDU-Frau.“

Das Bezirksparteigericht in Neustadt an der Weinstraße hatte ihren Ausschluss am Dienstag unter anderem damit begründet, dass Schirdewahn erheblich gegen Grundsätze und Ordnung der CDU verstoßen habe. Die 62-Jährige hatte im Gemeinderat von Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) trotz eines De-facto-Verbots durch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Fraktionsgemeinschaft mit dem AfD-Vertreter, zugleich ihr Ehemann, gebildet. Beide sind in der kommunalen Vertretung die einzigen Vertreter ihrer Parteien. lsw

