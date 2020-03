Schlachtmobil erspart Tieren den Transport

Ein Mitarbeiter fixiert ein Rind in der mobilen Schlachteinheit. © dpa

Friedberg.Ein Jahr nach Vorstellung einer stressärmeren Schlachtmethode für Rinder ist der dafür entwickelte Schlachtanhänger in Hessen weiter im Einsatz. „Die Erfahrung mit dem Schlachtmobil sind ausgesprochen gut“, sagte Michael Elsaß, Sprecher des Wetteraukreises. Seit Oktober 2019 werde es von einem Direktvermarkter aus Wöllstadt für seine Bullen genutzt. Außerdem habe ein Rinderhalter aus Niddatal eine Testschlachtung durchgeführt.

Ein Verbund aus Landwirten, Veterinären, Unternehmen und Behörden hatte das Verfahren der teilmobilen Schlachtung entwickelt. Dafür wurde ein spezieller Anhänger gebaut. Denn laut Hygieneverordnung der EU müssen Tiere lebend in die Schlachthöfe gebracht werden. Bei der neu entwickelten Methode wird das Rind betäubt und mit einer Seilwinde in den Anhänger gezogen, der als Teil des Schlachthofs gilt. So sollen stressige Tiertransporte überflüssig werden. Das vom Land Hessen und der EU mit 170 000 Euro finanzierte Pilotprojekt „Extrawurst“ endete im September 2019. hhe

