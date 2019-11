Schlechte Neuigkeiten für Waschbären

Wiesbaden.Verfassungsrechtliche Fragen rund um Waschbär, Marderhund und Dachs stehen jetzt auf dem Prüfstand des Hessischen Staatsgerichtshofs. In mündlicher Verhandlung befasste sich das höchste Gericht des Landes am Mittwoch in Wiesbaden mit der Klage der FDP-Landtagsfraktion gegen die Jagdverordnung der schwarz-grünen Landesregierung. Dabei geht es vor allem um die erweiterten Schonzeiten für eine Reihe von Wildtieren, die die Liberalen für verfassungswidrig halten.

Urteil fällt in drei Monaten

Ein Urteil in dem Verfahren fällt erst in drei Monaten. Doch schlechte Nachrichten für junge Waschbären verkündete Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) schon in der Verhandlung. Nach ihren Angaben rückt ihr Haus unabhängig von der Entscheidung der Verfassungsrichter schon jetzt von dem ganzjährigen Jagdverbot für alle Waschbären in Hessen ab. Nach einer Empfehlung ihres eigenen Gutachters in dem Gerichtsverfahren will Hinz Jungtiere nun wieder ohne Auflagen zum Abschuss freigeben. Dagegen bestehen keinerlei Bedenken, bestätigte Wildbiologe Michael Petrak während der Verhandlung.

Nach einer Anhörung will die Grünen-Politikerin daher eine entsprechende Änderung der Jagdverordnung in Kraft setzen. Danach bleiben nur die ausgewachsenen Tiere weiter vor Kugeln verschont. Als Grund für ihr Einlenken nannte Hinz auch die Tatsache, dass die Tierart mittlerweile von der EU als „invasive“ Art eingestuft wurde, also als gebietsfremdes Tier, das das heimische Ökosystem bedroht.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Wiebke Knell nannte die Ankündigung der Ministerin einen ersten Erfolg der Klage ihrer Partei. Die hat sich damit aber längst nicht erledigt, wie aus den Ausführungen der Politikerin und passionierten Jägerin vor den Verfassungsrichtern hervorgeht. Zum einen richtet sich der Normenkontrollantrag noch gegen die Beschränkung der Jagd auf rund 20 weitere Tierarten von Fuchs über Hermelin, Marderhund, Steinmarder, Damwild, Blesshuhn bis hin zur Türkentaube. Zum anderen sehen die Kläger nach Freigabe der Jagd auf junge Waschbären schon gar keinen Grund mehr, die erwachsenen Tiere zu schonen.

Erster Teilerfolg

Der Prozessbevollmächtigte der FDP, Rechtsprofessor Michael Brenner, nennt die Beschränkungen in der Jagdverordnung einen Eingriff in das Eigentumsrecht der Jäger und beantragte deren Aufhebung. Das sieht Umweltministerin Hinz anders.

Sie beruft sich vor allem auf den Natur- und Artenschutz sowie den Schutz der Muttertiere. Einen ersten Teilerfolg in dem Verfahren kann sie wohl schon verbuchen: Gerichtspräsident Roman Poseck deutete an, dass das Beharren der FDP auf einem Gesetz statt einer Verordnung zur Regelung der Jagdzeiten wenig Chancen hat, bei dem Urteil Gehör zu finden.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019