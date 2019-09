Schlechte Noten für Wiesbaden als Fahrradstadt

Wiesbaden.Wiesbaden muss nach Einschätzung des ADAC Hessen-Thüringen noch einiges tun, um eine sichere Fahrradstadt zu werden. Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Test des Autoclubs hervorgeht, sind in der Landeshauptstadt vor allem Kreuzungen ohne Ampeln für Radfahrer vergleichsweise gefährlich. Auf drei der insgesamt elf Testrouten sei die Sicherheit für Radfahrer „mangelhaft“ oder sogar „sehr mangelhaft“. Vier der abgefahrenen Strecken wurden allerdings mit „sehr gut“ bewertet. Insgesamt erhielt die hessische Landeshauptstadt die Note „ausreichend“. Bemängelt wurde von den Testern unter anderem, dass Ampeln für Radfahrer meist nicht früher grün schalten als die für Autos. Stark befahrene Straßen mussten die Testfahrer in allen Fällen ohne Absicherungen überqueren. lhe

