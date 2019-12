Schlechtes Klima im Parlament

Stuttgart.An den Anfang seiner Haushaltsrede stellt Winfried Kretschmann ein philosophisches Erklärstück zur Lage der Welt. „Unsere Lebensgrundlagen sind bedroht durch den Klimawandel“, sagt der baden-württembergische Ministerpräsident. „Wir leben mitten in einer großen Transformation“, zitiert er den „berühmten Wirtschaftssoziologen Karl Polanyi“. Auch wenn den kaum einer seiner Zuhörer im Plenarsaal des Stuttgarter Landtags kennt. Die Politik müsse den aktuellen Herausforderungen Rechnung tragen. „Kleines Karo reicht da nicht“, betont der Regierungschef. Anschließend hangelt sich Kretschmann selbst aber an einem ziemlich kleinteiligen Manuskript entlang und referiert etwas emotions- und lustlos über die Arbeit seiner grün-schwarzen Regierung.

Klimaschutz sei der Schwerpunkt dieses Haushalts, betont Kretschmann. Einen Schwerpunkt setze seine Regierung bei der Mobilität. Später entwickelt sich daraus wenigstens noch ein halbwegs spannender Schlagabtausch. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke wirft Kretschmann vor, alleine auf das batteriegestützte Auto zu setzen und andere zukunftsweisende Antriebe wie Brennstoffzelle oder alternative Kraftstoffe zu vernachlässigen. Er warnt: „Damit ist der Fortbestand unserer Industrie gefährdet.“ Es mache keinen Sinn, eine funktionierende Technologie kaputt zu machen. Das lässt Kretschmann nicht auf sich sitzen. Angesichts der Dringlichkeit müsse die Industrie sich auf den Batterieantrieb konzentrieren.

Vorwurf der „Öko-Diktatur“

Während Rülke sich in der Sache mit dem grün-schwarzen Mobilitätskonzept auseinandersetzt, äußern die AfD-Abgeordneten einmal mehr ihre Weltsicht, dass es den Klimawandel überhaupt nicht gibt. Permanent versuchen die Rechten, Kretschmann mit Zwischenrufen zu stören. Der Grüne verweist auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse und kontert: „Jeder Mensch, der sich einigermaßen informiert, weiß, dass das stimmt.“ Danach wird es auf der rechten Seite des Plenarsaals langsam ruhiger.

Unter den vielen kruden Vorwürfen von AfD-Fraktionschef Bernd Gögel ragt an diesem Tag der Vorwurf heraus, die Grünen wollten den Parlamentarismus abschaffen. Von „Öko-Diktatur“ ist die Rede und einem „irrationalen Glauben an den Untergang der Welt“.

Es sieht so aus, als würden sich SPD und FDP mit verbalen Attacken auf den Regierungschef zurückhalten, um die Stimmung nicht wieder anzuheizen. Rülke beschäftigt sich zeitweise mit seinem Tischcomputer, SPD-Fraktionschef Andreas Stoch baut neue Spannung durch Dehnübungen auf. In seiner Antwort auf den Ministerpräsidenten beklagt sich der Sozialdemokrat, Kretschmann liefere meist nur Überschriften. „Wir müssen schauen, ob dahinter konkretes Handeln steht“, betont er.

Eingeübtes Ritual

Die grün-schwarze Regierung tue zu wenig, um die Wirtschaft fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Dabei hätten die Beschäftigten Angst um ihre Arbeitsplätze. „Die Menschen brauchen Sicherheit im Wandel“, betont Stoch. Umso mehr bedauert er, dass Kretschmann zur Sozialpolitik nahezu nichts gesagt und die Wohnungsnot im Land komplett übergangen hat. Im Südwesten müssten in den nächsten fünf Jahren 500 000 Wohnungen gebaut werden.

Eigentlich gilt die Erstellung des Haushalts als Sternstunde des Parlaments, und die Eröffnungsdebatte über den Einzeletat des Staatsministeriums ist traditionell der Anlass für eine Generalabrechnung über die Politik der Regierung. An diesem Tag wirkt vieles wie ein längst eingeübtes Ritual, das auf satte fünf Stunden überdehnt wird.

Die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen, Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU), betonen die Leistungen ihrer Koalition. „Wir investieren in neue Chancen“, sagt zum Beispiel Reinhart. Grünen-Mann Schwarz versteigt sich sogar in die Behauptung: „Das emissionsfreie Auto wird in Baden-Württemberg erfunden. Und es fährt hier.“ Beide loben die Beilegung des monatelangen Streits mit den Kommunen – wenige Stunden vor Beginn der auf drei Tage angelegten Haushaltsberatung.

Insgesamt 340 Millionen Euro sagt das Land den Gemeinden für geduldete Flüchtlinge zu, zudem 126 Millionen Euro für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Vor dem Parlament protestieren da schon die Sozialverbände, weil sie bei dem Tauziehen leer ausgegangen sind.

