Schleppende Mobilitätswende in Baden-Würtemberg

Südwest.Winfried Hermann ist an seinen Zielen gescheitert. Zumindest daran gemessen, was sich der Grünen-Politiker 2011 zu Beginn seiner ersten Amtszeit im baden-württembergischen Verkehrsministerium selbst vorgenommen hatte. Dem Magazin ,,Fairkehr“ des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) verriet Hermann damals im Interview, woran man in fünf Jahren – also 2016 – erkennen solle, dass ein Grüner als

...