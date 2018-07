Schlüsselrolle für Amtsgericht

Anzeige

Wiesbaden.Bei der deutschlandweiten Jagd auf potenzielle Terroristen übernimmt das Wiesbadener Amtsgericht seit rund zwei Monaten eine neue Schlüsselrolle. Am 25. Mai trat das neue BKA-Gesetz in Kraft – seitdem gelten beim Bespitzeln von Terrorverdächtigen neue Vorgaben. Um die Privatsphäre besser zu schützen, muss das Ton- und Videomaterial von einem Richter gesichtet werden, bevor Ermittler des Bundeskriminalamtes (BKA) die Aufnahmen auswerten dürfen. Wird es zu privat, dann schaltet der Richter vorübergehend ab.

24 Stunden Bereitschaftsdienst

In den ersten Wochen habe es noch keinen solchen Fall gegeben, sagt Ermittlungsrichter Frank Hoffrichter in Wiesbaden. Aber die Kollegen und die Technik stünden bereit. Das Wiesbadener Amtsgericht übernimmt diese wichtige Aufgabe für ganz Deutschland, da das Bundeskriminalamt seinen Hauptsitz in der hessischen Landeshauptstadt hat.

Nach den Worten der Präsidentin des Amtsgerichts, Elisabeth Fritz, hat das Haus dafür vier zusätzliche Richterstellen zugewiesen bekommen. Eine Herausforderung sei vor allem die 24-Stunden-Bereitschaft, sieben Tage die Woche. „Die Kollegen müssen binnen einer halben Stunde bereit sein, um im Falle einer aktuellen Überwachung das Material zu sichten“, erläutert Fritz. Diese Aufgabe sei nun auf sechs Kollegen verteilt – die daneben mit einer teils abgespeckten Zahl von Fällen auch im normalen Gerichtsbetrieb eingesetzt werden.