Schnee sorgt für Chaos

Obergröningen.Ein erneuter Wintereinbruch hat es auf den Straßen in Baden-Württemberg ordentlich scheppern lassen. Mehrere Menschen wurden bei Unfällen auf glatten Fahrbahnen verletzt. In der Nacht zum Montag und auch tagsüber hatte es vielerorts immer wieder geschneit. Für Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst im Südwesten ebenfalls Schneefall, vor allem im Norden und Osten Baden-Württembergs soll etwas Schnee fallen. Autofahrer müssen sich auf Glätte einstellen.

Allein in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg zählte die Polizei am Montag in den Morgenstunden 65 Unfälle infolge kräftiger Schneefälle. Bei drei Karambolagen, unter anderem auf der Autobahn 81, seien fünf Menschen verletzt worden. Meist krachten Autos gegeneinander. Auf der Bundesstraße 19 nahe Obergröningen (Ostalbkreis) wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, als sie auf schneeglatter Straße auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Reisebus zusammenstieß. Die Feuerwehr befreite die 36-Jährige aus dem Wrack. lsw

