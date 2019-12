Schnelle Hilfe für Bürger

Wiesbaden.Das Land Hessen will im kommenden Jahr das Amt des Bürgerbeauftragten schaffen. Mit diesem Vermittler zwischen Bürgern und Behörden soll das Petitionsrecht um ein niedrigschwelliges Angebot erweitert werden, kündigte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Landtagsfraktion, Jürgen Frömmrich, am Donnerstag in Wiesbaden an. „Kritische Situationen sollen einvernehmlich und unbürokratisch gelöst werden, bevor sie eskalieren oder gar zu echten Konflikten werden.“

Die baden-württembergische Landesbürgerbeauftragte Beate Böhlen sagte, es gehe um die „kurzen Wege“ und darum, „Menschen eine schnelle Hilfe geben zu können“. Teils sei ein Anliegen mit wenigen Telefonaten aus der Weg geschafft. Einer Experteneinschätzung zufolge könne ein Bürgerbeauftragter dabei helfen, Verfahren vor dem Verwaltungsgericht zu vermeiden.

Der hessische Bürgerbeauftragte soll beim Landtag angesiedelt sein. Die Tür stehe auch Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden offen, wenn es interne Probleme gibt, so Frömmrich. Der Bürgerbeauftragte soll von zwei Mitarbeitern unterstützt werden. Für den Haushalt 2020 wurden dafür im Einzelplan des Landtags 350 000 Euro veranschlagt. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.12.2019