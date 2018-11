Frankfurt.Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei neue Kontrollspuren in Betrieb genommen, um die Passagiere schneller in den Sicherheitsbereich zu lotsen. An mehreren Stellen haben die Fluggäste Gelegenheit, langsamere Passagiere zu überholen. Die neuen Prüflinien haben einen größeren Platzbedarf, wie die Behörde gestern bestätigte. Wo nun zwei Spuren angeboten werden, waren früher vier. Der Personaleinsatz bleibe auf der Fläche unverändert, sagte Bundespolizeisprecher Reza Ahmari. Man hoffe, mit der Neuerung mehr Passagiere abfertigen zu können. Nach langen Wartezeiten im Sommer hatten die Flughäfen mit dem Frankfurter Betreiber Fraport an der Spitze Reformen verlangt. Zunächst ist ein Testlauf von vier Wochen geplant, sagte Projektleiter und Hauptkommissar Michael Kraft. dpa (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.11.2018