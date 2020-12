Schnelltests zu Weihnachten

Stuttgart.In der nächsten Woche können sich in Baden-Württemberg Verwandte von älteren oder gesundheitlich angeschlagenen Personen, die zur Corona-Risikogruppe zählen, kostenlos auf das Virus testen lassen. Am 23. Dezember und an Heiligabend werden an rund 150 Standorten in über 120 Kommunen im Südwesten Antigen-Schnelltests angeboten, bei denen schon nach 15 bis 30 Minuten ein Ergebnis vorliegt.

Das Angebot richtet sich laut dem Stuttgarter Sozialministerium explizit aber nur an alle, die an den Weihnachtsfeiertagen alte und kranke Angehörige besuchen möchten. „Wer sich für die Party mit Freunden frei testen möchte, ist hier fehl am Platz“, erklärte Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) gestern in Stuttgart.

Durchgeführt wird die Schnelltestaktion vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), von den Johannitern, den Maltesern sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund. Allein vom DRK sollen mehr als 1000 Helfer eingesetzt werden.

Noch Klärungsbedarf

Die Hilfsorganisationen gehen von einem erheblichen Andrang aus. Daher war in großen Städten wie Stuttgart zuletzt eine vorherige Anmeldung im Gespräch. Hier besteht in den nächsten Tagen noch Klärungsbedarf. In der überwiegenden Zahl der teilnehmenden Südwest-Kommunen werden die Personen einfach direkt zur Teststation kommen können.

Zwar gelten die Schnelltests als nicht so zuverlässig wie die PCR-Tests. Allerdings liegt das Ergebnis bereits innerhalb kürzester Zeit vor. Wer positiv getestet wird, soll sich sofort in die häusliche Quarantäne begeben – und danach anhand eines als sicherer geltenden PCR-Tests die Infektion noch mal überprüfen lassen. Wegen der Nähe zur eigenen Wohnung bei einer möglichen Quarantäne wird empfohlen, den Schnelltest in seinem Heimatort zu machen. Die Schnelltestaktion des Landes orientiert sich am Tübinger Modell, das dort von der Notärztin Lisa Federle umgesetzt wird. Vor dem Tübinger Rathaus steht seit Wochen eine Teststation des dortigen DRK-Kreisverbands. Lucha hatte die landesweite Aktion danach in Anlehnung an das Tübinger Vorgehen mit Federle und den großen Rettungsorganisationen vereinbart.

Stand jetzt will das Sozialministerium für die beteiligten Kommunen im Südwesten insgesamt 80 000 Schnelltests zur Verfügung stellen. Sie sollen aus der Notreserve des Landes kommen, heißt es. Für diese Notreserve hat sich das Land zuletzt fünf Millionen Antigentestes beschafft. Diese sollen jedoch eigentlich vor allem an Krankenhäuser, Pflege-, Reha- und Behinderteneinrichtungen sowie an die Wohnungslosenhilfe gehen, falls die Antigen-Schnelltests in diesen Bereichen ausgehen.

Die Teststationen am 23. und 24. Dezember werden unterschiedlich aussehen. Manche Kommunen bringen sie in Gebäuden unter, in anderen werden sie hingegen im Freien sein oder schlicht nur als Durchfahrstationen für Autofahrer aufgebaut. Die DRK-Kreisverbände sollen vor Ort über die bestmögliche Umsetzung entscheiden. Größtenteils wurden in den mehr als 120 Kommunen schon Standorte gefunden. Auch die Öffnungszeiten sind individuell geregelt. Einheitlich ist lediglich, dass die Aktion am 24. Dezember nicht länger als bis zum frühen Nachmittag gehen soll.

Lucha setzt große Hoffnungen in die Tests von Zehntausenden kurz vor den Treffen an den Festtagen. „Wir wollen mit dieser Aktion erreichen, dass kein Mensch das Weihnachtsfest einsam und alleine verbringen muss“, sagte der Grünen-Politiker. Auch Federle ist überzeugt von dem Vorhaben: „Dadurch können wir die Menschen schützen, ohne sie isolieren zu müssen.“

Info: Mitteilung und Standortliste: https://bit.ly/2WqKQrq

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020