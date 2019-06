Schnellweg eröffnet

Minister Tarek Al-Wazir (Mitte) bei der Eröffnung des Radschnellweges. © dpa

Egelsbach.Erstmals in Hessen können Fahrradfahrer einen Radschnellweg nutzen. Ein 3,6 Kilometer langer Abschnitt einer solchen Expressroute ist am Donnerstag in Egelsbach (Kreis Offenbach) offiziell freigegeben worden. Er führt zum Darmstädter Stadtteil Wixhausen. Im Jahr 2022 soll der 30 Kilometer lange Fahrradschnellweg fertig sein und die Städte Darmstadt und Frankfurt miteinander verbinden.

Der mit vier Metern extrabreite und vom Autoverkehr abgeschirmte Radweg soll ein zügiges Vorankommen ermöglichen und vor allem Berufspendler zum Umsteigen vom Auto bringen. Neben dem glatten Asphalt und der Möglichkeit zum Überholen bietet er weiteren Luxus, wie Solarleuchten, eine überdachte Reparaturstation mit Pumpe und Werkzeug sowie Mülleimer, die schräg aufgestellt sind, so dass man sie im Fahren treffen kann.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte, Radfahren müsse attraktiver werden angesichts des begrenzten Raumes in den Städten. Dazu sei der Radschnellweg ein wichtiger Schritt. Auch weitere Expressstrecken im Land sind in Planung, mehrere davon im Rhein-Main-Gebiet sowie rund um Kassel. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.06.2019