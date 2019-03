Schon 30 Masernfälle

Stuttgart.In einigen Teilen Baden-Württembergs häufen sich derzeit die Fälle von Masern. Seit Jahresbeginn seien bereits 30 Fälle gemeldet worden, davon allein 13 seit Anfang März, teilte das Landesgesundheitsamt gestern mit. Aktuell betroffen seien der Zollernalb-, der Schwarzwald-Baar- und der Ortenaukreis sowie die Kreise Tuttlingen, Rastatt und Konstanz.

Es sei möglich, dass sich die Masern auch in andere Regionen ausbreiten, hieß es. „Weitere Erkrankungen können nur vermieden werden, wenn ein ausreichend hoher Impfschutz erreicht wird“, betonte Sozialminister Manne Lucha (Grüne). „Prüfen Sie Ihren Masern-Impfstatus und holen Sie versäumte Impfungen nach.“ Nach einem Masernausbruch an einer Schule in Hildesheim droht ungeimpften Kindern gar der Schulausschluss. Wer seinen Schutz nicht nachweisen kann, darf die Schule vorerst nicht betreten. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.03.2019