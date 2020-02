Schon früher Kritik an Awo

Frankfurt.Schon im Sommer 2019 mahnten die damaligen Revisoren der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (Awo) „Nachholbedarf“ bei den Vergabepraktiken an. Die Diskussion über die Wirtschaftlichkeit und Auswahl bei Vergaben in der Awo habe mit der Diskussion „über einen einzelnen Vorgang aus dem Bereich der Rechtsberatungskosten“ begonnen, sagte die frühere ehrenamtliche Revisorin und Bundestagsabgeordnete Ulli Nissen (SPD) am Freitag in Frankfurt. Nissen und ihr Mit-Revisor hatten ihre Ämter im vergangenen Dezember niedergelegt.

Als Revisoren hätten sie seinerzeit Richtlinien bei der Vergabe von Aufträgen und Mandaten an externe Dienstleister empfohlen, um unter anderem künftig das für den Kreisverband günstigste Verhandlungsergebnis sicherstellen zu können. Als erste Vorwürfe aufkamen, hätten auch die Revisoren eine Entlastung für die beiden Geschäftsjahre empfohlen – ebenso aber auch eine weitere externe Wirtschaftsprüfung.

Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt im Zusammenhang mit Betrugs- und Untreue-Verdacht gegen Personen der Kreisverbände in Frankfurt und Wiesbaden. Die Stadt Frankfurt stellte Strafanzeige. Auf einer Kreiskonferenz Mitte Februar soll ein neues Präsidium gewählt werden. lhe

