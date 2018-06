Schonfrist für Euro-5-Fahrzeuge

Anzeige

Kritik von FDP und SPD

Diese vom Fahrverbot unbedingt auszunehmen, galt im Vorfeld als rote Linie der CDU, nachdem klar war, dass die Landesregierung mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wohl nicht mehr um Fahrverbote herumkommen würde.

Dass die CDU zwar nach wie vor nichts mit Fahrverboten zu tun haben will, sich aber der Realität des Urteils widerstrebend stellt, durfte sich gestern Nachmittag dann auch mehr als eineinhalb Stunden lang in der CDU-Fraktion der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann anhören. Fraktionschef Wolfgang Reinhart verweist nach der Fraktionssitzung darauf, dass die Fraktion als solche ja keine Handhabe gegen „exekutives Regierungshandeln“ habe – der Schwarze Peter, soll das heißen, liegt woanders.

Die CDU will nicht, kann aber nicht anders. Eine Argumentation, die zwar politisch formal korrekt ist, aber außerhalb der landespolitischen Blase in Stuttgart schwer zu vermitteln sein dürfte: Schließlich ist die CDU Regierungspartner, und das auf „Augenhöhe“, wie auch Fraktionschef Reinhart gern betont. Nun sollen Euro-5-Diesel jedenfalls erst einmal weiterfahren dürfen, bis im kommenden Jahr neue Messwerte vorliegen, Benziner werden grundsätzlich ausgenommen. Die Begründung: Die Luft in Stuttgart werde seit Jahren besser, die Stickstoffoxidbelastung gehe kontinuierlich zurück – von 88 Milligramm im Jahr 2014 auf aktuell 70 Milligramm.

Alle Beteiligten setzen zudem darauf, dass die bereits eingeleiteten Begleitmaßnahmen zur Luftreinhaltung wie neue Elektrobusse oder der Ausbau der Stadtbahnlinien sich dann in besseren Messwerten niederschlagen. Auch eine neue Busspur am Neckartor werde erprobt. In den nächsten zwei Wochen sollen weitere offene Fragen geklärt und die Eckpunkte Luftreinhaltung beschlossen werden, hieß es am Abend in der gemeinsamen Erklärung der Koalitionsspitzen. Die Landtagsfraktionen von FDP und SPD kritisierten unterdessen die beabsichtigten Fahrverbote. „Bestraft werden die Falschen, nämlich die Eigentümer älterer Dieselfahrzeuge“, so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, und plädierte ebenso wie FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke für Nachrüstungen und Software-Updates statt Fahrverbote.

