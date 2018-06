Schonfrist für Euro-5-Fahrzeuge

Anzeige

Stuttgart.Ministerpräsident Winfried Kretschmann vermeidet es gestern auszusprechen, was längst die Spatzen von den Stuttgarter Dächern pfeifen: Dass bereits von Januar 2019 an in der Landeshauptstadt für Dieselfahrzeuge der Abgasnorm 4 und älter Fahrverbote gelten sollen. „Wir haben uns heute nicht endgültig geeinigt“, sagt Kretschmann der Landespresse ausweichend auf die Frage, ob die kleine Verhandlungsgruppe aus Spitzen von Regierung, Grünen und CDU bei der Sitzung am Morgen – beim „Dieseltreffen“ – zu einem Ergebnis gekommen sei.

Erst müssten noch viele Details geklärt werden, bevor der grün-schwarze Koalitionsausschuss eventuell schon in der kommenden Woche über Fahrverbote befinden könne. Aber kaum zwei Stunden später ist klar: Das war nur die halbe Wahrheit. Denn verhandelt wird wohl nur noch über die konkrete Ausgestaltung des Fahrverbots.

„Zwischenergebnis“ vorgelegt

Aber nicht mehr darüber, ob und wann es kommt. Am Nachmittag schon wurden die Regierungsfraktionen über das „Zwischenergebnis“ informiert, das die kleine Spitzengruppe der Koalition am Vormittag vorgelegt hatte – es sieht in Stuttgart ab Januar 2019 Fahrverbote für Diesel bis zur Abgasnorm Euro 4 vor und erlaubt Ausnahmeregelungen, etwa für Lieferverkehr, Ärzte und Einsatzfahrzeuge, nicht aber für Anwohner. Konkrete Details müssen noch verhandelt werden. Strittig war vor allem das Schicksal von neueren Euro-5-Dieseln. Diese vom Fahrverbot unbedingt auszunehmen, galt im Vorfeld als rote Linie der CDU, nachdem klar war, dass die Landesregierung mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wohl nicht mehr um Fahrverbote herumkommen würde.