Schüler demonstrieren für Schulsanierung

Kassel.Demo statt Unterricht: Mehrere hundert Schüler haben in Kassel gestern Morgen gegen marode Schulen protestiert. Die Jungen und Mädchen zogen vom Rathaus durch die Innenstadt. Die Polizei sprach von zunächst 200 Teilnehmern. Auf Plakaten war unter anderem zu lesen: „All I want for Christmas ist Bildung“ – „Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist Bildung“. Zu dem Streik hatte das Bündnis „Unsere Zukunft erkämpfen“ aufgerufen. Dort haben sich nach eigenen Angaben unter anderem Schüler, Auszubildende sowie Vertreter von politischen Jugendorganisationen zusammengeschlossen. Sie wollen erreichen, dass der Sanierungsstau in den Kasseler Schulen beseitigt wird. Bei der Protestaktion forderten sie die Stadtverwaltung auf, dafür mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018