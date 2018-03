Schüler finden Knochen

Anzeige

Flieden/Fulda.Einen gruseligen Fund haben Grundschüler in Flieden beim Müllsammeln gemacht. Bei einer Osterputzaktion fanden sie an einem aufgeschütteten Erdwall menschliche Knochen und Schädel.

Die alarmierte Polizei konnte ausschließen, dass es sich um Spuren und Überreste eines Verbrechens handelt, wie Sprecher Christian Stahl gestern sagte. Zuvor hatte die „Fuldaer Zeitung“ darüber berichtet. Die am Mittwoch in der Erde gefundenen Gebeine stammen vom Zentralfriedhof in Fulda, wie Stadtsprecher Johannes Heller sagte. Durch eine „Verkettung unglücklicher Umstände“ seien die menschlichen Überreste in einer größeren Menge Erdaushub enthalten gewesen. Mit dem Erdaushub hatte eine Entsorgungsfirma einen Lärmschutzwall in einem Baugebiet im Ortsteil Rückers aufgeschüttet. Die Erde stammte aus ehemaligen Gräbern, für die die Ruhezeit abgelaufen war, wie die Stadt Fulda erklärte. lhe