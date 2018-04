Schüler regeln Unterrichtsausfall

Anzeige

Wiesbaden.Der Aufruf ging von der Landesschülervertretung an alle hessischen Schulen: „Bitte schickt uns eine Kopie des Vertretungsplans!“ Bei der Stichprobe ging es um Zahlen zum Unterrichtsausfall. Von offizieller Seite werden die Krankheitstage von Lehrern – und die ausgefallenen Stunden mit und ohne Vertretung – nicht erfasst. Die Momentaufnahme der Umfrage vom 11. April ist nach Aussage von Landesschulsprecher Fabian Pflume „erschlagend“.

Knapp 100 Schülervertretungen hätten sich beteiligt und die Vertretungspläne geschickt – allein an diesen Schulen seien mehr als 1600 Stunden ausgefallen, knapp 1550 wurden vertreten. „Wir haben eine hohe Zahl erwartet, aber dieses Ergebnis ist jenseits jeder Erwartung“, erklärt Pflume. Rechne man das Ergebnis auf alle weiterführenden Schulen Hessens hoch, komme man auf 16 480 ausgefallene Stunden. Die Landesschülervertretung sieht „akuten Handlungsbedarf“ und fordert unter anderem, mehr Lehrer auszubilden. Außerdem müsse die Landesregierung den Ausfall ernster nehmen. „Das Nicht-Erheben von Daten bringt nichts. Derartige Taschenspielertricks helfen niemandem“, sagt Pflume.

Fünf Prozent Puffer

Das Ministerium prüfe derzeit, ob die Krankheitstage von Lehrern künftig statistisch erfasst werden können, sagt der Sprecher Stefan Löwer. Es seien aber noch datenschutzrechtliche Fragen zu klären. Löwer betont, dass die vorgeschriebene Stundentafel in Hessen zu rund 105 Prozent mit Lehrern abgedeckt sei. Dieser fünfprozentige Puffer diene jedoch nicht vorrangig dazu, dass kranke Kollegen vertreten werden. Die Stunden sollten für Zusatzangebote verwendet werden. In Hessen gibt es an rund 1800 öffentlichen Schulen etwa 53 500 Lehrerstellen. Die Umfrage der Schülervertretung sei „weder repräsentativ noch fundiert“, da sie auf freiwilligen Rückmeldungen basiere, urteilt der Ministeriumssprecher. Schon gar nicht könnten diese gemeldete Unterrichtsausfälle auf alle Schulen in Hessen hochgerechnet werden. Das sieht der schulpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion Wolfgang Greilich anders. Die Stichproben der Schülervertretung belegten, dass sich das Kultusministerium bewusst blind stelle. Es sei „mehr als peinlich“ für Minister Alexander Lorz (CDU), dass er sich mit seinem riesigen Verwaltungsapparat von der Schülervertretung vorführen lassen müsse, erklärt Greilich.