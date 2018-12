Schüler testen Polizeiberuf

Gießen.In weißen Schutzanzügen der Spurensicherung untersuchen Schüler einen Tatort im Keller des Polizeipräsidiums in Gießen. Von der Decke baumelt eine Leiche, auf dem Boden liegen Zigarettenstummel, alles ist in blaues Licht getaucht. Natürlich ist die Leiche nur eine Puppe und der vermeintliche Tatort eine arrangierte Szenerie für eine Nachwuchsaktion der mittelhessischen Polizei. Die 25 Schüler können dabei hautnah ausprobieren, ob der Polizeiberuf etwas für sie ist.

Zwar ist das Interesse daran groß und die Zahl der Bewerbungen in Hessen erneut gestiegen, von mehr als 7600 im vergangenen Jahr auf nun rund 9000. Doch man konkurriere um den Nachwuchs mit den Polizeien anderer Länder sowie des Bundes und mit Unternehmen der freien Wirtschaft, sagt Melanie Röhl, die Sprecherin der Polizeiakademie Hessen. Weil zudem die Zahl der Anwärterstellen steige – Hessen will bis 2022 rund 1500 Beamte zusätzlich im Dienst haben – müsse man sich als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Bisher gelinge das, es könnten genügend geeignete Anwärter rekrutiert werden. In diesem Jahr stellte das Land rund 900 ein.

Viel Werbung

Die Polizei nutzt diverse Wege, um junge Leute über die Anforderungen des Berufs zu informieren und sie für den Job zu begeistern. Das geschieht Röhl zufolge unter anderem mit Plakatwerbung, auf Messen, durch Einstellungsberater – und im direkten Kontakt zu Bewerbern in den sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube oder Instagram.

„Wir müssen neue Ideen entwickeln, um unseren Beruf vorzustellen“, sagt Stefan Rudolf, der deshalb als Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelhessen die Tatort-Aktion ins Leben gerufen hat. Als Berater gehe es ihm darum, ehrlich zu sein. „Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, bei dem man mit vielen Menschen zu tun hat“, sagt Rudolf. Zu den negativen Punkten zählt der Einstellungsberater gestiegene Gewaltbereitschaft gegen Einsatzkräfte und fehlenden Respekt.

Doch bei der Nachwuchsaktion, nach Angaben des Polizeipräsidiums die bundesweit erste ihrer Art, geht es erst einmal um die spannende Seite des Jobs, genauer: um die akribische Arbeit der Kriminalpolizei. Die Schüler sollen herausfinden, was im Keller geschehen ist. Hat das Opfer tatsächlich Suizid begangen, wie es auf den ersten Blick scheint, oder steckt mehr dahinter?

Als Grundlage für die Spurensuche dient ein eigens für die Nachwuchsaktion geschriebener Kurzkrimi, verfasst von einem Professor der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, der unter dem Pseudonym Hermann Henn auch als Krimiautor tätig ist. Zeitgleich veröffentlichen Beamte auf Insta-gram Eindrücke der „Ermittlungen“ unten im Präsidiumskeller. Denn das Internet und die sozialen Medien seien und blieben eine wichtige Informationsquelle für die Zielgruppe, heißt es von der Polizeiakademie.

Nach der ersten Tatort-Inspektion zeigen Beamtinnen den jungen Leuten, wie die gefundenen Spuren sichergestellt werden. Eine Schülerin bekommt eine Kamera in die Hand gedrückt, eine andere hält ein Metermaß für den Größenvergleich ins Bild. Ein anderer Schüler betupft mit einem Pinsel eine verdächtige Sektflasche, um Fingerabdrücke zu suchen und sicherzustellen.

Der 24-jährigen Lisa gefällt die Aktion: „Sonst hat man ja nicht die Möglichkeit, an einen Tatort zu kommen“, sagt sie. Die junge Frau besucht derzeit die Abendschule für das Fachabitur und hat bereits ein Praktikum bei der Polizei gemacht. Sie habe Interesse an dem Beruf, „weil er sehr vielfältig und abwechslungsreich ist und man mit vielen Menschen, egal welcher Herkunft, zu tun hat“.

Der Polizeidienst gelte heute als attraktiver als noch vor einigen Jahren, sagt Jens Mohrherr, der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen. Die jungen Leute schauten aber genau hin, wer was zu bieten habe. Das Land Hessen könne da mit einer guten Ausstattung der Beamten punkten. Aber: „Die Besoldungsstufen müssten aufgebohrt werden.“ Es brauche mehr Durchlässigkeit zu höheren Stufen, sonst fehlten Karriere-Perspektiven und finanzielle Anreize.

