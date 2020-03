Schüsse durchs Fenster

Frankfurt.Die Täter kamen frühmorgens um 5 Uhr mit einer abgesägten Aluminiumleiter, lehnten sie an das Haus in der Hofhausstraße 51 in Frankfurt-Seckbach, kletterten die Stufen hoch und gaben fünf Schüsse durch das offene Schlafzimmerfenster ab. Vier davon trafen den in seinem Bett schlafenden hessischen Wirtschaftsminister und FDP-Politiker Heinz Herbert Karry. Der 61-Jährige verblutete, auch der Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. Die Tat am 11. Mai 1981 war der erste Mord an einem amtierenden Minister in Deutschland nach Kriegsende. Am heutigen Freitag wäre Karry 100 Jahre alt geworden.

Drei Wochen nach den tödlichen Schüssen tauchte ein Bekennerschreiben der linksextremen „Revolutionären Zellen“ auf. Darin hieß es, man habe Karry nicht töten, sondern nur verletzen wollen. Der damalige Generalbundesanwalt Kurt Rebmann stufte es als wahrscheinlich authentisch ein. Aber trotz der am Tatort zurückgelassenen Leiter und der in der Nähe an einer Straßenunterführung gefundenen Tatwaffe kamen die Ermittler nicht weiter und konnten den Mord nie konkreten Personen zuordnen, geschweige denn ihrer habhaft werden.

Mit seinen politischen Projekten wie Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen, Atomkraftwerk Biblis und mehreren Autobahnprojekten hatte sich Karry gerade im linken Spektrum keine Freunde gemacht. Man würde dem Liberalen aber Unrecht tun, würde man ihn auf die Rolle eines umweltfeindlichen Betonpolitikers reduzieren.

Junge Talente gefördert

„Mer muss die Mensche nemme, wie se sin, mer kann se ja net backe lasse“ in dem für ihn typischen Frankfurter Dialekt war ein für Karry bezeichnender Ausspruch. „Er hat alle respektiert. Da gab es für ihn keine Unterschiede, er hat immer die Menschen gesehen“, erinnert sich die heute 81-jährige Edith Strumpf, damals Kreisvorsitzende der FDP in Frankfurt. So förderte Karry in der Partei, deren Bundesschatzmeister er von 1971 bis zu seinem Tod war, gezielt junge und auch eher dem linken Flügel zugehörige Talente.

Er begründete die erste sozialliberale Koalition in Hessen 1970 zusammen mit SPD-Ministerpräsident Albert Osswald und hielt im Hessischen Landtag einmal eine flammende Rede gegen das Berufsverbot für eine kommunistische Lehrerin. Der als volkstümlich, ja leutselig geltende Politiker überraschte Besetzer einer Bundesstraßen-Trasse im Taunus mit einer Spende von 100 D-Mark aus eigener Tasche für ihr Engagement und gab vor seinem Haus demonstrierenden Startbahn-Gegnern einmal Apfelwein aus.

Das änderte freilich nichts daran, dass Karry gerade den Bau der Startbahn West am Flughafen wie auch vieler Straßenbauprojekte mit großer Entschlossenheit vorantrieb. So erschien es auch einleuchtend, dass sich gerade die Revolutionären Zellen zu der Bluttat bekannten, die nach dem Bekennerschreiben aber nie als Mord geplant gewesen sei.

Ob das Bekennerschreiben von 1981 wirklich von ihnen stammt, bleibt aber ungeklärt. Man habe Karry nur „bestrafen“ wollen für Biblis und die Startbahn West, hieß es darin. Geplant gewesen sei, dass er nach Schüssen in die Beine länger das Bett habe hüten müssen. Dass eines der Projektile dann „seine Beckenschlagader zerfetzte und damit tödlich wurde, war der große – nicht einkalkulierte Zufall“. Mehrfach wurden die Ermittlungen zu Karrys Tod eingestellt und wieder aufgenommen – vergeblich.

Parallelen zum Lübcke-Fall

Zu seinem 100. Geburtstag wollen der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), die Vizepräsidentin des Europaparlaments Nicola Beer (FDP) und der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Rene Rock, heute einen Kranz am Grab auf dem Frankfurter Hauptfriedhof niederlegen.

Am kommenden Dienstag, 10. März, ist eine Gedenkveranstaltung im Wiesbadener Landtag mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geplant. Der Regierungschef würdigte Karry am Donnerstag als „einen großen Hessen“. Seine Ermordung zeige aber auch: „Unsere Freiheit und die Demokratie sind keine Selbstverständlichkeit, wir müssen uns jeden Tag aufs Neue für sie einsetzen“, fügte der Ministerpräsident hinzu.

Und FDP-Fraktionschef Rock zog die Parallele zur Ermordung des nordhessischen Regierungspräsidenten Walter Lübcke sowie den tödlichen Schüssen eines Rassisten in Hanau. „Der Mord an Heinz Herbert Karry mahnt uns bis heute, wie wichtig es ist, politischen Extremismus zu bekämpfen“, betonte er.

