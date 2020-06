Schule mit allen Lehrern

Mainz.In einem Brief an Schulleiter in Rheinland-Pfalz hat das Bildungsministerium erste Planungen für das kommende Schuljahr 2020/21 kundgetan. Demnach soll der Unterricht nach den Sommerferien wieder möglichst regulär stattfinden, sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt, wie aus dem Schreiben hervorgeht. „Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verantwortbaren zu möglichst viel Normalität zurückzukehren“, heißt es in dem von Staatssekretär Hans Beckmann (SPD) unterschriebenen Brief.

Sofern kein durchgehender Präsenzunterricht möglich sei, solle es im Wechsel Präsenzphasen und Fernunterricht geben. Gelten solle die reguläre Stundentafel, auch für den Fernunterricht soll es demnach verbindliche Stunden- und Wochenpläne geben. Schulische Großveranstaltungen soll es zumindest im ersten Halbjahr noch nicht geben, auf Klassenfahrten zunächst bis zu den Herbstferien verzichtet werden. Mit Blick auf den Einsatz von Lehrern heißt es in dem Schreiben, wenn das Infektionsgeschehen sich nicht negativ entwickele, führe im kommenden Schuljahr ein bestimmtes Lebensalter allein „ohne Hinzutreten einer risikoerhöhenden Grunderkrankung“ nicht dazu, dass eine Lehrkraft nicht auch im Präsenzunterricht eingesetzt werden könne. lrs

