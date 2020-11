Schulen erhalten mehr als 30 Millionen Masken

Stuttgart.Über 2700 Schulen in Baden-Württemberg – ausgenommen sind nur die Grundschulen – sollen in den nächsten Wochen mehr als 30 Millionen Mund- und Nasenschutzmasken erhalten. Dies ist die zweite große Lieferung des Landes, nachdem bereits in den letzten beiden Wochen der Sommerferien rund 24 Millionen Masken an die Schulen im Südwesten verschickt worden sind.

Eine Sprecherin des Kultusministeriums erklärte, man arbeite unter Hochdruck daran, die nächste große Lieferung vorzubereiten. Derzeit würden letzte Details geklärt. Geplant ist, an die weiterführenden und beruflichen Schulen sowie die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren vor Weihnachten rund 8,4 Millionen FFP2-Masken zu liefern. Es ist vorgesehen, allen Lehrkräften je eine FFP2-Maske pro Tag zur Verfügung zu stellen. Nach den Weihnachtsferien sollen weitere rund 24,3 Millionen OP-Masken an die Schulen verschickt werden. Hier erhält jede Lehrkraft maximal drei Masken pro Tag.

Reaktion auf Ängste von Lehrern

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erklärt auf Anfrage, sie wolle – vor allem mit der Lieferung der hochwertigen FFP2-Masken – auf die Ängste vieler Lehrkräfte reagieren. „Die Fachleute aus Virologie und Medizin haben uns dargelegt, dass OP-Masken völlig ausreichend sind, um den Gesundheitsschutz von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen zu gewährleisten. Demnach besteht für Lehrkräfte – im Gegensatz etwa zu Klinikpersonal oder zu Rettungskräften – ein deutlich geringeres Infektionsrisiko“, erklärte Eisenmann. Die Infektionszahlen würden zeigen, dass Schulen nachweislich keine Corona-Hotspots seien. „Trotzdem beobachten wir, dass in jüngster Zeit vermehrt mit den Ängsten der Menschen gespielt wird. Auch innerhalb der Lehrerschaft nehmen wir teilweise diffuse Ängste wahr“, sagte Eisenmann weiter. Diese Ängste würde man ernst nehmen. Für die bevorstehenden Lieferungen würden FFP2-Masken aus dem Lagerbestand des Landes entnommen.

Die CDU-Politikerin sieht bei der Auslieferung weiterer FFP2-Masken jetzt jedoch ihren Ressortkollegen, Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne), am Zug. „Wir gehen davon aus, dass der Gesundheitsminister sein Angebot verstetigt und eine dauerhafte Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte sicherstellt, so dass wir den Schulen auch künftig bei jedem Versand FFP2-Masken mitliefern können“, betonte Eisenmann.

