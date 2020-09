Schulterschluss beim Autogipfel

Stuttgart.Es war ein Anfängerfehler von Winfried Kretschmann, als er kurz nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg davon sprach, dass „weniger Autos natürlich besser sind als mehr“. Da gingen im Frühjahr 2011 Schockwellen durch’s Autoland. Beim Autogipfel an diesem Donnerstag zitiert fast zehn Jahre später Brigitte Dahlbender, die Landeschefin des Umweltverbandes BUND, diesen Satz des Grünen-Politikers. Kretschmann formuliert jetzt andere Ziele: „Wir müssen das emissionsfreie Auto der Zukunft in Baden-Württemberg bauen.“

Schon vor gut drei Jahren, als die ersten Wolken über der Paradebranche im Südwesten aufzogen, hat Kretschmann den „Strategiedialog Automobilwirtschaft Baden-Württemberg“ begründet. Eine schöne Plattform für Treffen des Grünen-Politikers mit den mächtigen Konzernchefs von Daimler, Porsche und dem Zulieferer Bosch. „Wir schaffen hier ein Modell, wie der Transformationsprozess aussehen kann“, lobt Daimler-Boss Ola Källenius. Die Vorlage nimmt Kretschmann gerne auf: „Wir müssen zeigen, dass es geht.“

Zur Halbzeit des auf sieben Jahre angelegten Dialogs mit zahlreichen Expertenrunden über Themen wie die Ladeinfrastruktur für E-Autos, über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim autonomen Fahren bis zur Entwicklung synthetischer Kraftstoffe sind alle voll des Lobs über den Schulterschluss von Politik und Wirtschaft. „Gemeinsam gestalten wir die Zukunft“, schwärmt Porsche-Chef Oliver Blume.

200 Millionen Fördergeld

Das Umfeld ist schwierig. Just zur Halbzeitbilanz hat Zulieferer Mann + Hummel angekündigt, dass er seine Produktion am Stammsitz in Ludwigsburg schließt, bei Mercedes-Benz sind 15 000 Jobs in Gefahr und beim Mittelständler Mahle 7600. Bosch-Chef Volkmar Denner fürchtet einen langwierigen Erholungsprozess: „In den nächsten fünf Jahren werden wir nicht die Rekordproduktion von 2017 erreichen.“ Damals wurden weltweit 98 Millionen Autos produziert, im Corona-Jahr 2020 rechnet er mit 70 Millionen.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat ausgerechnet, dass die Regierung für den Strukturwandel in der Autobranche in den letzten Jahren 200 Millionen Euro investiert hat. Fördergeld floss zum Beispiel in den Ausbau der Ladesäulen, in die Batterieentwicklung für die E-Autos, aber zunehmend auch für die Erforschung alternativer Antriebe auf Wasserstoffbasis. Das resultiert aus der Forderung der Unternehmen, dass man sich beim Auto der Zukunft nicht auf eine Technologie festlegen will.

Denner und Blume fordern mehr Tempo bei der Entwicklung und Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Damit könnte man die bereits fahrenden Autos CO2-neutral betreiben. Das müsse endlich bei den Vorgaben für die CO2-Reduzierung anrechnen, fordert Denner. Aus Brüssel rechnet er da mit einer weiteren Verschärfung. Der Bosch-Chef warnt: „Wir müssen aufhören, den Verbrenner zu verteufeln.“ Auch bei Dieselmotoren seien noch Technologiesprünge möglich.

Kretschmann beschreibt die Aufgaben für die nächsten Jahre. Er kündigt ein Forschungsprojekt für regenerativ hergestellte Kraftstoffe an. Baden-Württemberg soll zu einer Leitregion für Künstliche Intelligenz aufsteigen, genauso für Wasserstoffantriebe. Der Strukturwandel koste Arbeitsplätze, schaffe aber auch neue. Ein wenig kommt da schon der Wahlkämpfer für den Urnengang im März 2021 durch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Transformationsprozess schaffen und danach weiter vorne sind.“

Die Rolle des Mahners übernimmt an diesem Tag IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. „Der Beschäftigungsabbau stimmt mich nicht froh“, sagt er. Zitzelsberger begrüßt die Pläne des Landes für einen Beteiligungsfonds, um Unternehmen in der Krise vorübergehend finanziell abzusichern. Er sorgt sich um die Auszubildenden und die Studenten, die kurz vor dem Abschluss stehen und teils händeringend Stellen suchen. Er betont: „Da muss uns was einfallen, damit keine verlorene Generation entsteht.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.09.2020