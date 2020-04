Schutz verstärkt

Wiesbaden.Hessens Landesregierung warnt vor zunehmenden Attacken auf Steuerfahnder. Der Respekt und die Hemmschwelle, diese zu beleidigen oder ihnen Gewalt anzudrohen, sei in den vergangenen Jahren merklich gesunken und die Gefährdungslage angestiegen, teilte das Finanzministerium auf eine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit. Da die Steuerfahnder in einem besonders sensiblen Bereich arbeiteten, sei das Bedrohungspotenzial teils mit dem von Polizisten vergleichbar.

Im Dienst der Ehrlichkeit

Zum Schutz der Steuerfahnder werden laut Ministerium vor deren Einsätzen bereits Personen und Objekte überprüft sowie Informationen aus dem Waffenregister herangezogen. Abhängig von den jeweiligen Erkenntnissen begleiteten dann Polizisten die Einsätze. Für die Arbeit im Außendienst wurden die Ermittler jüngst mit stichfesten und schusssicheren Westen ausgestattet.

Für den Zeitraum von 2017 bis Anfang 2020 seien der Landesregierung 13 Fälle tätlicher Angriffe, Bedrohungen sowie versuchter und verwirklichter Körperverletzung auf Bedienstete der hessischen Finanzverwaltung bekannt geworden, teilte das Ministerium mit. Dazu sei es in dem Zeitraum zu 18 Fällen von Beleidigungen, übler Nachrede oder Verleumdungen gekommen. Bei diesen Zahlen handele es sich aber nur um solche Fälle, in denen im Nachgang eine Strafanzeige gestellt wurde, erklärte das Ministerium.

„Niemand sieht sich gern der Steuerfahndung gegenüber“, sagte ein Sprecher des Bundes der Steuerzahler in Hessen. Sollte das Klima tatsächlich rauer geworden sein, sehe das der Steuerzahlerbund mit Sorge. Letztlich handelten Steuerfahnder im Interesse der ehrlichen Steuerpflichtigen. lhe

