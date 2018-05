Schutzschirm erreicht sein Ziel

Anzeige

Insgesamt 57 der 100 Schutzschirmkommunen, also deutlich mehr als die Hälfte, habe damit bereits die Grundvoraussetzung für das Verlassen des Hilfskonstrukts erfüllt. Und Schäfer ist sehr zuversichtlich, dass es allerspätestens bis zum vereinbarten Enddatum 2022 auch die anderen schaffen werden. Denn bereits im vergangenen Jahr haben 90 Prozent der Schutzschirmkommunen einen ausgeglichenen Haushalt ohne Defizit erreicht. Statt des 2017 insgesamt noch zulässigen Defizits von 116 Millionen Euro für alle zusammen wird jetzt ein Überschuss von 374 Millionen Euro prognostiziert.

Merenberg erfüllt Soll nicht

Während also das Gros der Schutzschirmkommunen die vereinbarten Ziele übererfüllt hat, ist die Gemeinde Merenberg im Kreis Limburg-Weilburg die einzige, die dem Soll hinterherhinkt. Allerdings geht es dabei nur um einen Rückstand von rund 81 000 Euro. Und die staatliche WIBank hat inzwischen in mehreren Tranchen die vereinbarten 2,77 Milliarden Euro Altschulden der am Schutzschirm teilnehmenden Kommunen vollständig abgelöst.

Schäfer räumt allerdings ein, dass die sprudelnden Steuereinnahmen ihren Teil zur positiven Entwicklung beigetragen haben. Die Kritik der Opposition setzt vor allem an den Bedingungen an, die die Schutzschirmkommunen für die erhaltene Hilfe erfüllen mussten. Die diesen verordnete strikte Sparpolitik bedeute nichts anderes als Kürzung öffentlicher Leistungen sowie Erhöhung von Gebühren und Grundsteuern, kritisierte der Linke Jan Schalauske. Auch Jörg-Uwe Hahn von der FDP erklärte, das Geld werde den Bürgern aus der Tasche gezogen. Und der SPD-Finanzpolitiker Norbert Schmitt merkte an: „Die hessischen Kommunen sitzen weiter in einem tiefen Schuldental.“

