„Schwaben ist Heimat“

Ulm.Ein kleiner Junge erlebt, wie seine Mutter von Männern mit Maschinengewehren überwältigt wird. „Sie drückten mich zu Boden und einer setzte mir sein Knie in den Rücken“, berichtet die Journalistin Mesale Tolu später in einem Buch über ihre Zeit als Gefangene. Fast acht Monate wird die kurdischstämmige Deutsche nach ihrer Festnahme am 30. April 2017 im Istanbuler Frauengefängnis festgehalten, fünf davon zusammen mit ihrem Sohn Serkan. „Inzwischen hat er das vergessen – oder zumindest verdrängt“, sagt die 34-Jährige gebürtige Ulmerin heute. „Serkan ist ein aufgeweckter Vierjähriger, geht gern in den Kindergarten und spricht längst mit der ganzen Familie nur noch Deutsch.“

Ein Jahr ist es her, dass Mesale Tolu die Türkei – auch dank einer Intervention der Bundesregierung – verlassen durfte. Sympathisanten hatten das bei etlichen Freitagsdemos gefordert. Unter ihnen Lehrer und einstige Mitschüler am Ulmer Anna-Essinger-Gymnasium. Es kamen kurdische Aktivisten ebenso wie Menschen, die wenig mit Politik am Hut haben, aber einfach empört darüber waren, wie die Regierung in der Türkei mit einer deutschen Staatsbürgerin umsprang. Auch Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) setzte sich für sie ein.

„Ich empfinde heute noch Dankbarkeit“, sagt Mesale Tolu. „Die Protestaktionen in meiner Heimatstadt haben geholfen, einen öffentlichen Druck aufzubauen – und den habe ich damals sehr gebraucht.“ Am 26. August 2018 gab die Reporterin und Übersetzerin nach der Landung auf dem Stuttgarter Flughafen ihre erste Pressekonferenz. Da war ihr die Verbitterung darüber, dass man sie und ihren Mann Suat Corlu (39) wegen angeblicher Unterstützung von Terroristen angeklagt und eingesperrt hatte, deutlich anzumerken.

Auch Ehemann durfte ausreisen

Inzwischen konnte auch Suat Corlu, der sich in der linksgerichteten, kurdisch geprägten Partei HDP engagiert, nach Deutschland ausreisen. Zwar laufen in der Türkei die Verfahren – mit am Ende möglicherweise langjährigen Haftstrafen – gegen beide weiter. „Aber hier fühlen wir uns sicher“, sagt Tolu. Mit Mann und Kind wohnt sie in Neu-Ulm – auf der bayerischen Seite der schwäbischen Doppelstadt an der Donau – in einem Haus, in dem auch ihre Eltern, ihre Großmutter und die Familie ihres Bruders Wohnungen haben.

Nach den ersten hektischen Monaten, als die prominente Ex-Gefangene sich vor Anfragen für Talkshows, Vorträgen und Interviews kaum retten konnte und zudem an ihrem Buch „Mein Sohn bleibt bei mir!“ schrieb, sei „nun endlich etwas Ruhe eingekehrt“. Im Juni nahm Mesale Tolu das Angebot eines Volontariats bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Leutkirch an.

Angebote aus größeren Medienzentren, darunter Berlin und Köln, wären für sie nicht wirklich interessant gewesen, sagt die Ulmerin. „Schwaben ist meine Heimat. Hier möchte ich auch künftig leben und arbeiten. Hier habe ich meine Familie – kurdische Herkunft, aber verwurzelt in Schwaben“, begründet Tolu ihre Entscheidung.

