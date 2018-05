Schwarz-Grün bleibt hartnäckig

Anzeige

Wiesbaden.Die neueste Umfrage zur hessischen Landtagswahl kam zur Unzeit. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Wiesbaden eine Bilanz ihrer schwarz-grünen Koalition zogen, stand in den Zeitungen, dass beide Parteien derzeit nicht mehr über eine Mehrheit im Lande verfügten. Zwar könnten sich laut der Umfrage die Grünen von 11,1 auf 13 Prozent verbessern, die CDU würde aber 38,3 auf nur noch 33 Prozent sinken. Doch das haut einen erfahrenen Kämpfer wie Bouffier nicht um: Es sei eine Momentaufnahme, und fünf Monate vor der letzten Landtagswahl habe es ja auch noch eine satte rot-grüne Mehrheit in den Umfragen gegeben, das Wahlergebnis habe aber ganz anders ausgesehen.

Stolz auf Hessen

Bouffier räumt aber ein, seine Partei müsse noch deutlich zulegen, und das werde sie auch. Al-Wazir wiederum hat mit dem Zuwachs der Grünen ohnehin kein Problem. Als ungerecht empfinden sie das derzeitige Umfrageergebnis aber beide. Schließlich habe die vor viereinhalb Jahren gebildete ungewöhnliche Konstellation der beiden einst verfeindeten Parteien großartige Leistungen vollbracht. „Wir regieren erfolgreich und bringen das Land weiter voran“, sagte Bouffier und fügte hinzu: Hessen ist eines der stärksten Länder in der Bundesrepublik. Darauf sind wir stolz.“ Al-Wazir steht dem Lob nicht nach und nennt die gemeinsame Regierung seinerseits „sehr erfolgreich“. Die Grünen hätten darin viel erreicht.

Ausführlich zählten beide Politiker die Felder auf, in denen diese Erfolge gelungen seien: Hessen sei ein sicheres Land mit hoher Aufklärungsquote und rückläufigen Einbruchszahlen, investiere sehr viel in die Bildung mit mehr Lehrern und Ganztagsbetreuung, der Flughafen sei wirtschaftlich sehr stark, die dortigen Arbeitsplätze nicht gefährdet, obwohl mehr gegen Fluglärm getan werde, es seien die Arbeitslosigkeit niedrig, das Bruttoinlandsprodukt hoch, die Schuldenbremse werde eingehalten, und dennoch werde investiert. Kurzum: Ökonomie und Ökologie seien unter Schwarz-Grün keine Gegensätze mehr. Vor allem aber in der Flüchtlingskrise habe Hessen mit seinem Aktionsplan für gesellschaftlichen Zusammenhalt gut agiert – und das bei einem Thema, da beim Aushandeln des Koalitionsvertrags überhaupt nicht absehbar war. Im Landtagswahlkampf will sich Bouffier bemühen, AfD-Wähler zurückzugewinnen, die mehr wegen Ängsten als einer rechtsextremen Gesinnung abgewandert sind.