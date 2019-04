Schwarz-Grün sieht sich in der Spur

Wiesbaden.Schwarz-Grün sieht sich bei der Neuauflage des Regierungsbündnisses in Hessen auf einem guten Weg. „Die hessische Landesregierung hat in den ersten 100 Tagen gezeigt, dass sie eine Koalition der gemeinsamen Lösungen ist“, teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern in Wiesbaden mit. „Unsere Bilanz kann sich sehen lassen.“

Seit dem Start in die Legislaturperiode habe die Koalition in allen Politikfeldern Zeichen gesetzt „für den Aufbruch in Zeiten des Wandels“, erklärten die beiden Spitzenpolitiker. „Unsere Politik richtet sich an der Lebenswirklichkeit der Menschen aus.“ Die Arbeit des Regierungsbündnisses basiere auf gegenseitigem Verständnis und werde von dem persönlichen Vertrauen zwischen den handelnden Personen getragen. Bereits in den ersten fünf Jahren der Regierungsarbeit habe die Koalition deutlich gemacht, dass sie durch kluge Kompromisse die Zukunft in Hessen gestalte.

Als wichtigste Projekte seit dem Beginn der Regierung Mitte Januar nannten Bouffier und Al-Wazir den Aufbau des Digitalministeriums, die Erweiterung der Mietpreisbremse, die Eröffnung des Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrums sowie eines „Hauses des Jugendrechts“ in Offenbach und die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee.

Die Landesregierung bündelt die Zukunftsaufgabe Digitales ressortübergreifend an einer Stelle und stelle für Projekte in dieser Legislaturperiode eine Milliarde Euro zur Verfügung, erklärte Bouffier. Eine wesentliche Aufgabe werde sein, den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben und die letzten „weißen Flecken“ zu schließen. Das neue Ministerium habe die deutliche Vorgabe, dass Digitalisierung für die Menschen da sei. Zudem trete die Koalition dafür ein, dass Wohnen auch in Ballungsräumen bezahlbar bleibt, versicherte Wirtschaftsminister Al-Wazir.

Kritik von Gewerkschaften

Während die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen, Michael Boddenberg und Mathias Wagner, die gemeinsamen Initiativen hervorhoben, kam deutliche Kritik des DGB. Die von Schwarz-Grün angekündigten Maßnahmen reichten nicht aus, um Wohnungsnot und hohe Mieten zu bekämpfen, mahnte der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph. Wirtschaftsminister Al-Wazir stehe weiter auf der Bremse. Das zeige sich etwa an seiner Weigerung, per Verordnung gegen Leerstand und Wohnraumzweckentfremdung vorzugehen. Die Regierungsbilanz von Schwarz-Grün ernüchtere, erklärte der Gewerkschafter. Es sei noch sehr viel Luft nach oben.

Bouffier noch in Reha

Die Landesregierung hatte für ihre 100-Tage-Bilanz wegen der Erkrankung von Ministerpräsident Bouffier auf einen öffentlichen Auftritt verzichtet und sich stattdessen nur schriftlich erklärt. Der Regierungschef befindet sich nach seiner Hautkrebsbehandlung noch in der Reha in Süddeutschland.

AfD-Fraktionschef Robert Lambrou kritisierte unterdessen den Umgang mit den Rechtspopulisten nach ihrem erstmaligen Einzug in den Wiesbadener Landtag vor rund hundert Tagen. Es sei noch immer so, dass man der AfD nicht die gleichen parlamentarischen Rechte zugestehen wolle. „Aber davon werden wir uns nicht abschrecken lassen. Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ dpa

