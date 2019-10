Schwarze Null soll halten

Wiesbaden.In den vergangenen vier Jahren konnte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) dank sprudelnder Steuereinnahmen aus dem Vollen schöpfen. Seit 2016 gab es keine Neuverschuldung mehr und konnten sogar jedes Jahr 200 Millionen Euro an Altschulden getilgt werden. Mit der sich langsam wieder eintrübenden Konjunktur sieht es mit dem am Montag von ihm in Wiesbaden vorgelegten Haushalt 2020 nicht mehr ganz so rosig aus. Die Ausgaben steigen um 6,7 Prozent auf nunmehr 29,2 Milliarden Euro, die Einnahmen wachsen dagegen nur noch um 5,2 Prozent. Das Defizit in Höhe von 255 Millionen deckt Schäfer durch einen Griff in die Rücklagen. Auch werden ab dem kommenden Jahr dem Etatentwurf zufolge nur noch jährlich 100 Millionen Euro an Altschulden zurückgezahlt. Also halb so viel wie in den letzten Jahren.

Klimaschutz-Mittel frei

Dennoch sieht der Finanzminister keinen Grund, Trübsal zu blasen. An der schwarzen Null wird festgehalten, neue Schulden werden also weiter nicht mehr aufgenommen. Und das Land kann laut Schäfer sogar neue Aufgaben vor allem für den Klimaschutz stemmen und zudem neues Personal einstellen: 900 zusätzliche Stellen sieht der Haushalt im Bereich Bildung und Forschung vor, weitere 650 neue Stellen für Polizei und Justiz. Und stolz ist der Herr des Geldes im schwarz-grünen Landeskabinett auch darauf, dass mehr Geld in die in aller Regel Arbeitsplätze schaffenden Investitionen fließt. Knapp 2,5 Milliarden Euro und damit 160 Millionen mehr als 2019 sollen es im kommenden Jahr sein, bis 2023 sogar insgesamt knapp zehn Milliarden Euro.

Nach Angaben Schäfers ist das in der Praxis sogar mehr Geld, als am Ende tatsächlich abgerufen werden kann. Der Grund ist die im Baugewerbe und bei Handwerkern generell noch immer sehr gut laufende Konjunktur. Beide sind so gut ausgelastet, dass bei Ausschreibungen öfter gar nicht genug Bewerbungen zu vertretbaren Preisen eingehen.

Weil so meistens doch etwas übrig bleibt, ist der Minister auch optimistisch, die allgemeine Rücklage nach der geplanten Entnahme von rund 400 Millionen Euro im nächsten Jahr wieder aufstocken zu können. Was ebenfalls dem Haushalt zugutekommt, sind die nunmehr wieder rückläufigen Flüchtlingskosten. Im Nachtragshaushalt 2019 wurden dafür noch 750 Millionen Euro veranschlagt, im kommenden Jahr sind es nur noch 650 Millionen, für das Jahr 2021 dann 550, für 2022 noch 500 und 2023 lediglich noch 470 Millionen Euro.

Mit der trotz magerer Einnahmen deutlichen Ausgabensteigerung im Haushalt des kommenden Jahres will die Landesregierung Schäfer zufolge ihren Beitrag zur Stärkung der Konjunktur leisten. Mit den vorhandenen Rücklagen profitiere sie dabei von der vorausschauenden Finanzplanung früherer, fetterer Jahre. Für Klimaschutzmaßnahmen werden bis 2023 über 40 Millionen Euro bereitgestellt. Hinzu kommen die 120 Millionen Euro für die Wiederaufforstung der Wälder nach den Dürresommern 2018 und 2019. Geld fließt auch in die Umstellung auf eine CO2-neutrale Landesverwaltung und die Pilotanlage zur Herstellung von synthetischem Flugbenzin. Aufgestockt werden sollen außerdem das Landestraßenbauprogramm und das für den Bau neuer Radwege. Auch für sozialen Mietwohnungsbau, die Hochschulen, Kultur und Digitalisierung sind zusätzliche Ausgaben eingeplant.

Bei der Polizei sind 250 Stellen für die Vollzugspolizei, 40 für die Wachpolizei und 70 für Verwaltung und IT zusätzlich geplant. Hinzu kommen 159 neue Lehrerstellen und 140 für Sozialpädagogen an den Schulen sowie weitere 230 für Ganztagsschulen und Inklusion.

Der FDP ist der Abbau von nur noch 100 statt bislang 200 Millionen Euro Altschulden pro Jahr zu wenig. Die Linke forderte dagegen eine Abkehr von der schwarzen Null. Die SPD kritisierte zu wenig Schuldenabbau, zu wenig Personal und zu wenig Investitionen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.10.2019