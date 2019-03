Schweigen nach Geständnis

Wiesbaden.Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna will sich der angeklagte Ali B. zunächst nicht weiter zur Tat äußern. Das kündigten seine Anwälte gestern vor dem Landgericht Wiesbaden an. Der 22 Jahre alte irakische Flüchtling hatte zum Auftakt der Hauptverhandlung gestanden, das 14-jährige Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Den weiteren Vorwurf der Vergewaltigung hatte er bestritten.

Eine Beamtin der Wiesbadener Polizei sagte gestern vor Gericht, die Polizei sei nach dem Verschwinden von Susanna anfangs nicht von einem Verbrechen ausgegangen. Es habe zunächst keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass dies ein besonderer Fall sein könnte, berichtete sie.

Anklage gegen Hinweisgeber

An dem Polizeieinsatz hatte es auch Kritik gegeben, es sei nicht umfassend genug nach der Schülerin gesucht worden. Die Vorwürfe waren auch Thema in den Landtagen von Hessen und Rheinland-Pfalz gewesen.

Erst ein Jugendlicher aus Ali B.s Flüchtlingsunterkunft habe Anfang Juni 2018 den entscheidenden Hinweis auf den 22-Jährigen gegeben, sagte die Beamtin. Der 14-Jährige hatte sich bei der Polizei gemeldet und ausgesagt, dass Ali B. ihm von der Tat erzählt habe. Der Jugendliche habe glaubhaft gewirkt, sagte die Beamtin. Er sei nach eigener Aussage nicht früher zur Polizei gegangen aus Angst vor Ali B.’s Familie und um nicht selbst mit dem Fall in Verbindung gebracht zu werden.

Zu dem Zeitpunkt der Zeugenaussage war der 22-jährige Angeklagte bereits mit seinen Eltern und Geschwistern in den kurdisch kontrollierten Nordirak ausgereist. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen ihn dort fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Der 14-jährige Hinweisgeber steht von heute an in einem gesonderten Verfahren selbst vor dem Landgericht – gemeinsam mit Ali B. Beiden wird vorgeworfen, ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Die Leiche von Susanna war schließlich nach einer großen Suche am 6. Juni 2018 in einem kleinen Wald gefunden worden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019