Sechs Jahre ohne Küche und Bad

Frankfurt.Tausende Frankfurter werden nach Recherchen des hr-Magazins „defacto“ auf Kosten der Stadt in schäbigen Hotels untergebracht, weil sie keine Wohnung finden. Die Stadt kostet die Unterbringung Millionen – die Betroffenen leiden dem Magazin zufolge unter zum Teil unzumutbaren Bedingungen. Die Sprecherin des zuständigen Sozialdezernats teilte gestern mit, die Stadt sei verpflichtet, „Bürgerinnen und Bürger ohne Wohnung zur Verhinderung von Obdachlosigkeit unterzubringen“. Hotels, Pensionen und privat geführte Wohnheime würden „zur Überbrückung von Spitzen“ genutzt. Über die Zustände könne das Dezernat nichts sagen, „weil sie uns vom Rechercheteam vorab nicht mitgeteilt wurden“.

Den Recherchen zufolge leben 2500 Personen, die keine bezahlbare Wohnung finden, in solchen Unterkünften, darunter Familien mit Kindern. 2017 habe die Stadt 21,2 Millionen Euro für die Unterbringung ausgegeben. Zähle man die Kosten für die Unterbringung nichtanerkannter Asylbewerber dazu, komme man auf 56,4 Millionen Euro.

Keine langfristige Lösung

Vor allem Hotels „aus dem unteren Preissegment“ würden als Übergangsunterkünfte genutzt: durchgelegene Matratzen, verschimmelte Wände und technische Defekte seien oft ein Problem, so das Magazin. In einem Fall hätten sich 52 Menschen eine Küche teilen müssen, bestehend aus drei Kochplatten, ohne Spülmaschine oder Kühlschrank. Ein 20-Quadratmeter-Zimmer für eine dreiköpfige Familie kostet dem Bericht zufolge rund 3000 Euro im Monat. Manche Bedürftige blieben mehrere Jahre in solchen Übergangsunterkünften. Eine Frau und ihre jugendliche Tochter haben sechs oder sieben Jahre in einer solchen Unterkunft gewohnt – ohne eigene Küche oder Badezimmer.

Frankfurt müsse aktuell mehr als 7800 Menschen unterbringen, um sie vor Obdachlosigkeit zu schützen, berichtete das Sozialdezernat, darunter rund 4900 Geflüchtete. Ziel sei es, sie in Flüchtlingsunterkünften und Wohnheimen unterzubringen, zweite Option seien übergangsweise angemietete Wohnungen. „Die Unterbringung in Hotels, Pensionen und privat geführten Wohnheimen ist das letzte Mittel.“ Auf sie könne man nicht verzichten.

Von den 7800 von der Stadt untergebrachten Menschen lebten 2500 in Hotels, Pensionen und privaten Heimen. „Prinzipiell sollen vor allem Familien nicht längerfristig in Hotels untergebracht sein“, so das Sozialdezernat. Die Kosten für solche Unterbringungen betrügen in Frankfurt zurzeit pro Person und Nacht im Durchschnitt 29,70 Euro. Die Unterkünfte würden regelmäßig – mindestens einmal im Jahr und bei konkreten Hinweisen – überprüft. lhe

