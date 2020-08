Sechs Schulen in Hessen geschlossen seit Schulbeginn

Wiesbaden.Kultusminister Alexander Lorz (CDU,Bild) hat zwei Wochen nach dem Schulbeginn in Hessen von einem positiven Start gesprochen. Er nehme die Sorgen wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen aber sehr ernst, versicherte Lorz am Freitag in Wiesbaden. Seit Beginn des Schuljahres seien sechs der insgesamt 1795 Schulen im Land für einen oder mehrere Tage geschlossen worden, weil ein Verdacht oder eine Infektion bei einem Schüler oder einer Lehrkraft vorlagen. Nach zwei Wochen Unterricht könne damit festgestellt werden, „dass sich Schulen bislang nicht als Hotspots erwiesen haben.“ Der Minister erneuerte die Haltung von Hessen, keine generelle Maskenpflicht im Unterricht anzuordnen. Das sei unverhältnismäßig und wenig zielführend, da das Infektionsgeschehen regional sehr unterschiedlich sei. Deshalb sei das auf die Situation vor Ort abgestimmte Vorgehen der Gesundheitsbehörden aktuell einer landesweiten Anordnung vorzuziehen. Drei Prozent der Lehrer haben sich nach Angaben von Lorz vom Präsenzunterricht freistellen lassen. Mindestens bis zu den Herbstferien könnten sich Mitarbeiter an Schulen, die keine Symptome zeigen, alle 14 Tage einem kostenlosen Corona-Test unterziehen.

Die Landtagsopposition warf dem Kultusminister vor, ein zu positives Bild der Situation in den Schulen zu beschreiben. Es hätten zwar nur sechs Schulen im Land wieder ganz schließen müssen, aber etliche Klassen seien wegen Corona-Fällen in Quarantäne geschickt worden, erklärte der SPD-Bildungsexperte Christoph Degen. „Mit Stand vom Mittwoch dieser Woche war für 51 Schulklassen an 43 Schulen Quarantäne angeordnet.“

Kritik an vollen Bussen

Die Schulexperten von Linken und FDP, Elisabeth Kula und Moritz Promny, kritisierten, die Beförderung der Schüler in überfüllten Bussen und die Gefahren einer Ansteckung dadurch. lhe (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020