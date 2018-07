Anzeige

Freiburg.Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg hat der psychiatrische Gutachter dem Hauptangeklagten ein sehr hohes Rückfallrisiko attestiert. Der wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafte 39-Jährige sei geprägt von einem sexuellen Bedürfnis nach Kindern und einem aggressiven Sexualinteresse, sagte der Sachverständige Hartmut Pleines gestern vor dem Landgericht Freiburg. Er habe sich von Haftstrafen nicht beeindrucken lassen, Therapien seien wirkungslos geblieben. Er sei voll schuldfähig und „in der höchsten Kategorie der Rückfallwahrscheinlichkeit“ einzuordnen. Ein Urteil in dem Prozess erwartet das Gericht am 20. Juli. lsw