Seit 40 Jahren hinter der Bar

Frankfurt.Er ist „Alte Schule“ und stolz darauf: Fatih Akerdem steht seit vier Jahrzehnten hinter der Bar, davon 28 Jahre im gleichen Haus. Das Fachmagazin für Barkultur „Mixology“ hat ihn jetzt für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Der 62-Jährige ist Barchef im Fünf-Sterne-Hotel „Westin Grand“ an der Konstabler Wache in Frankfurt. Als er hier anfing, hieß das Haus noch „Arabella Sheraton“ und sah ganz anders aus als heute. „Es ist viel renoviert worden“, sagt Akerdem, „nur den Barkeeper haben Sie vergessen zu renovieren“.

Akerdem wurde ausgezeichnet, gerade weil er der Gegenentwurf ist zu einer immer schnelllebigeren Welt der Szene-Bars. Er sei „ein gestandener Bartender, der über Jahrzehnte ein Haus geprägt und Hunderte heute sehr erfolgreiche Barkeeper ausgebildet hat“, sagt „Mixology“-Chefredakteur Nils Wrage. So viel Kontinuität ist die Ausnahme. Bei den Top-Leuten werde schon fast erwartet, dass sie alle zwei Jahre die Stadt wechseln, sagt Wrage.

Freundlich und aufmerksam

Akerdem lernte den Beruf „von der Pike auf“: Hotelfachschule in der Türkei, Lehre im Frankfurter Hotel „Intercontinental“, Barmeister-Prüfung im bayerischen Altötting – „aber das Wichtigste kann man nicht lernen“, sagt er: „den Umgang mit Menschen“. Ein Barkeeper müsse freundlich und aufmerksam sein, alle Gäste sehen, auch wenn sie in seinem Rücken sitzen. „Wenn Sie arrogant sind, können Sie eine Bar aus Gold bauen und die Leute gehen nicht hin.“ Handwerklich müsse man sich permanent fortentwickeln und ständig Neues bieten. Auf seiner „Crafted“-Karte stehen Cocktails, die er sich selbst ausgedacht hat, zum Beispiel „Dattel Muddel“ mit Birne, Mango, Dattel Ingwer und Wodka.

Zu den Top-Bars gehört die Bar im „Westin Grand“ trotzdem nicht mehr. Das Magazin „Frankfurt geht aus“ wählte in der aktuellen Ausgabe bei den „Szene-Bars“ andere an die Spitze: das „Hunky Dory“ am Baseler Platz, „The Parlour“ in der Innenstadt und „The Kinly Bar“ im Bahnhofsviertel.

Als Akerdem im damals neuen „Arabella“ anfing, sei die Bar die innovativste der Stadt gewesen: 220 Cocktails auf der Karte, Livemusik, Tanztee, eine Talkshow wurde hier aufgezeichnet und mehr als die Hälfte der Besucher waren keine Hotelgäste. Der Vater zweier erwachsener Kinder beginnt um 17 Uhr zu arbeiten. Die Schicht endet mit dem letzten Gast.

„Die alte Schule stirbt“, glaubt Akerdem. „Mixology“-Chefredakteur Wrage findet, dass da was Wahres dran ist.

