Selbsttest soll Ansteckung stoppen

Frankfurt.Selbsttests auf eine HIV-Infektion könnten nach Ansicht der Aids-Hilfe neue Fälle der Immunschwächekrankheit Aids verhindern. „Das ist ein Instrument, das eine Lücke schließt“, sagte Björn Beck vom Landesverband Hessen in Frankfurt. Der Selbsttest sei ein Angebot für Menschen, denen Anonymität und Diskretion besonders wichtig sind. In Deutschland sollen die Tests nach Plänen des Gesundheitsministeriums ab Herbst leichter erhältlich sein, zum Beispiel in Drogerien.

Keine Nebenwirkungen

Die Aids-Hilfe empfiehlt grundsätzlich HIV-Tests. Denn sie will bis zum Jahr 2020 die Zahl der Neudiagnosen auf Null senken. „Kein Aids für alle“ heißt die dazugehörige Kampagne. Denn eine Infektion mit dem HI-Virus muss nicht zu Aids führen. „Man kann mit HIV in Deutschland gut leben“, sagte Beck. Bei guter Behandlung gebe es keine Nebenwirkung und Ansteckungsgefahr.

Das Ziel der Kampagne sei angesichts aktueller Zahlen für Hessen realistisch. Zuletzt sank die Zahl der Aids-Diagnosen von 110 in 2015 auf 85 im Jahr 2016. Für das vergangene Jahr liegen noch keine Angaben vor. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus ist dagegen deutlich höher: 260 waren es nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) im Jahr 2016. Gesicherte Zahlen gibt es nicht, oft bleibt die Ansteckung zunächst unerkannt.

Dabei ist die Zahl der Menschen mit HIV dem RKI zufolge in Hessen seit der Jahrtausendwende von unter 4000 auf zuletzt 6400 Menschen mit HIV gestiegen. 5300 wissen von ihrer Infektion. 4600 befinden sich in Behandlung. Die AIDS-Hilfe ruft zu einem offeneren Umgang mit HIV auf sowie zu sicherem Sex und empfiehlt HIV-Tests. Auch das Land Hessen steht hinter der Kampagne: Eine Senkung der Neuansteckungen in den nächsten zwei Jahren bis auf null sei ein erstrebenswertes Ziel, sagte Markus Büttner, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Infektion mit HIV könne inzwischen gut kontrolliert werden. „Es ist daher eine frühe Diagnostik einer erfolgten Neuinfektion notwendig.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018