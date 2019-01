Seltener aufs Gymnasium

Stuttgart.Zum laufenden Schuljahr sind weniger Schüler in Baden-Württemberg nach der Grundschule auf ein Gymnasium gegangen. Insgesamt wechselten 93 115 Schüler und damit 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr auf eine weiterführende Schule. Davon hätten sich 43,3 Prozent für den Übergang auf ein Gymnasium entschieden, berichtete das Kultusministerium gestern. Das seien 0,9 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. Das Statistische Landesamt erklärte, dies sei in absoluten Zahlen ein Rückgang von rund hundert Übergängen. Leicht gestiegen ist die Übergangsquote auf die Realschulen – und zwar um 0,7 Prozentpunkte auf jetzt 34,9 Prozent. Ebenfalls eine Zunahme gab es bei den Haupt- und Werkrealschulen – um 0,2 Prozentpunkte auf jetzt 5,9 Prozent. Die Gemeinschaftsschulen verzeichneten ein Plus von 0,3 Prozentpunkten auf 12,8 Prozent.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) führte dies darauf zurück, dass die Empfehlung der Grundschule für eine weiterführende Schule seit diesem Schuljahr bei der Anmeldung wieder vorgelegt werden muss. Die Entscheidung, welche Schulart ihr Kind besuchen soll, treffen weiter die Eltern. Der Schulleiter kann ein Kind wegen einer „falschen“ Empfehlung nicht ablehnen. Jedoch können die Eltern dann zu einem Beratungsgespräch gebeten werden. lsw

